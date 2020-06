A OnePlus está a envolver os fãs da marca de uma forma surpreendente, com uma conta de Instagram onde tem lançado vários teasers do que está para chegar.

O OnePlus Nord será o próximo grande lançamento da empresa que se espera que venha a ser o regresso de um verdadeiro OnePlus “flagship killer”. Com documentário pronto a ser lançado hoje, ao que tudo indica, amanhã inicia-se a fase de pré-venda do futuro smartphone, mas limitado a 100 unidades.

Da criação do OnePlus Nord ao documentário

Ainda sem que se tenha a certeza do nome, o novo smartphone da OnePlus está a ser denominado por Nord. No entanto, há quem o chame de Z ou até de 8 lite… De um destes nomes não deverá escapara!

Numa conta de Instagram privada, mas com 159 mil seguidores, a marca tem trazido aos fãs inúmeras publicações em torno do lançamento do novo modelo e também do documentário que acompanhará todo o processo de criação do telefone.

Este documentário vai estrear hoje no IGTV do Instagram, dentro de minutos (às 13 horas de Lisboa).

Sobre o smartphone da OnePlus já são esperadas algumas características que pode ler detalhadamente no seguinte artigo:

A pré-venda começa já amanhã

Numa série de histórias no Instagram a OnePlus revelou que amanhã se inicia a pré-venda de um novo smartphone, mas limitado a 100 unidades. Esta campanha começará às 9h da manhã de Lisboa, dia 1 de julho.

Se pretende acompanhar este grande lançamento (pelo menos está assim a ser anunciado) e já está a pensar nele como futuro smartphone, torne-se seguidor da página de Instagram para acompanhar todos os desenvolvimentos.