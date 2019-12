Playstation Now com novidades refrescantes no início do ano

E eis que já foi divulgada a lista de jogos a chegar com a nova atualização do serviço Playstation Now da Sony Playstation.

Preparem-se, já que as novidades são dignas da altura do ano em que nos encontramos. Venham conhecê-las.

Nunca é demais realçar que o serviço PlayStation Now se trata de um serviço online de jogos. Assim, permite aos jogadores jogarem via streaming (na cloud) tanto títulos da PS4, como também das consolas de geração anterior como PS3 ou PS2.

Mas vamos aos jogos novos que o serviço Playstation Now vai apresentar:

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn estará disponível para download na PS4 e para Stream até ao próximo dia 7 de abril de 2020. Coloca então o jogador num mundo pós-apocalíptico no qual a natureza verdejante se alastrou pelas ruínas de civilizações perdidas. A humanidade continua assim a resistir em pequenas tribos de primitivos caçadores-coletores.

O seu domínio desta nova área selvagem foi usurpado pelas Máquinas – criaturas mecânicas ferozes de origem desconhecida – e cabe aos jogadores enfrentá-las na pele da protagonista Aloy.

Uncharted: O Legado Perdido

A 2 de janeiro do próximo ano chega ao PlayStation Now, Uncharted: O Legado Perdido, uma empolgante viagem de ação cheia de adrenalina e perigos de cortar a respiração. Aqui, para recuperar um mítico artefacto indiano antigo e mantê-lo fora do alcance de um especulador de guerra implacável, Chloe Frazer tem de recorrer à ajuda da famosa mercenária Nadine Ross, vista em Uncharted: O Fim de um Ladrão.

Juntas irão aventurar-se no interior das montanhas da Índia, aprender a colaborar para desvendar o mistério do artefacto, lutar contra uma oposição feroz e impedir que a região mergulhe no caos. Título também estará disponível para download na PlayStation 4 e para stream até ao próximo dia 7 de abril.

Overcooked! 2

Desenvolvido pela Team17, Overcooked! 2 leva os jogadores de regresso ao Reino das Cebolas e reunir a sua equipa de chefes no clássico jogo cooperativo de sofá ou online para até quatro jogadores.

Com inúmeros ingredientes a uso para a criação de novas receitas, Overcooked 2 transforma o jogador num frenético chefe de culinária, que terá de preparar, confccionar e servir de forma rápida e eficiente os melhores pratos jamais feitos numa consola.

De lembrar ainda que recentemente foi anunciada a atualização de catálogo do PS Now do mês de dezembro, e que PlayerUnknown’s Battlegrounds continua disponível no PlayStation Now até 3 de março de 2020, enquanto que Wolfenstein: The Old Blood e F1 2019, estão disponíveis no PlayStation Now até 1 de dezembro de 2020.

Parecem boas notícias, portanto. O que vocês acham?