WinX HD Video Converter Deluxe: converter, redimensionar e descarregar vídeos em 4K/HD

Atualmente, o vídeo tomou conta do online. Queiramos ou não, a visualização e tratamento de vídeo é tarefa rotineira para muitos e convém estar munido das melhores armas que garantam conversão e compressão de vídeo, download de vídeos e que ainda possua editor de vídeo.

Este software, aqui abordado, obrigatório já em todas as casas, coloca nas nossas mãos o controlo final sobre qualquer ficheiro de vídeo até mesmo com resolução 4K no PC, contando ainda um uma tecnologia de aceleração de processamento através da placa gráfica para codificar e descodificar vídeos com um processo mais rápido.

O que é o WinX HD Video Converter Deluxe

O WinX HD Video Converter Deluxe é um poderoso software que foi pensado ao detalhe de forma a poder ajudar ao máximo os seus utilizadores.

Então, este é um software multiusos e com várias capacidades integradas de forma a abranger o máximo de funções possíveis relacionados com o vídeo como:

Conversão de vídeo

Compressão de vídeo

Download de vídeo de serviços online

Edição de vídeo

Não obstante, este software suporta perfeitamente os formatos:

SD,

1080p multi-track HD e 4K UHD vídeos em HEVC,

H.264,

MPEG-4,

MKV,

M2TS,

AVCHD,

MOD,

Blu-ray,

conteúdo filmado por vários tipos de câmaras ou drones,

MP4,

AVI,

MPEG,

WMV,

MOV,

VOB,

FLV,

RMVB,

WebM,

Google

TV, etc.

Na verdade, o WinX HD Video Converter Deluxe possui mais de 420 perfis predefinidos para converter filmes e vídeos SD/HD/UHD (por exemplo, MOV para MP4) para reprodução em:

Apple (iPhone, iPad, Apple TV, iTunes),

Android (Samsung, Huawei, LG),

Microsoft (Xbox, Surface),

Chromecast,

Dispositivos Sony,

Etc

Mais de 90 milhões de utilizadores desde 2010:

Desde a sua data de lançamento, em 2010, que rapidamente o WinX HD Video Converter Deluxe se conseguiu afirmar no mercado dos softwares do género do vídeo e tratamento do mesmo.

Antes de tudo, com o WinX HD Video Converter Deluxe instalado no PC, depressa nos apercebemos que possui uma interface leve, pensada para simplificar cada processo de conversão de vídeo.

Com efeito, esta capacidade de acesso, mantém o ritmo com a mais recente tendência digital de controlo total sobre os novos formatos 4K, HEVC, etc.

De facto, o software assume a liderança no suporte à aceleração de hardware de nível 3 exclusivo, acelerando drasticamente a transcodificação de vídeo para um novo nível (47X rápido em tempo real), com equilíbrio perfeito entre qualidade e tamanho, mesmo ao processar vídeos 4K grandes.

Solução de vídeo tudo-em-um.

Com o WinX HD Video Converter Deluxe vamos poder converta vídeos 4K, HD para qualquer formato e dispositivo de vídeo. Por exemplo, de forma mais detalhada podemos converter vídeo MOV 4K em codec HEVC para MP4 H.264.

Contudo, as principais especialidades e capacidades do software passam também por:

Comprimir o tamanho do ficheiro de 4K,

Comprimir vídeos HD sem perder qualidade,

Editar, cortar, cortar e misturar vídeos com o editor de vídeo embutido

Descarregar vídeos e músicas de mais de 1000 sites, incluindo o YouTube, Vimeo, Facebook, etc.

Criar o seu próprio slideshow de fotos com música de fundo.

Contudo, com o WinX HD Video Converter Deluxe, podemos cortar um longo ficheiro de vídeo em pequenos clipes para partilhar, por exemplo, no YouTube, Instagram, Facebook, etc.

Também pode ser utilizada esta ferramenta para eliminar partes indesejadas, como anúncios, outtakes ou trailers de maneira a essência do vídeo pretendido.

Minimize o tamanho do vídeo 4K/HD com qualidade intacta

Em primeiro lugar, é necessário saber que o kernel de compressão avançado é feito sob medida para reduzir o tamanho do ficheiro em até 90% com qualidade não afetada visualmente.

Por outro lado, podemos ter acesso a qualquer vídeo 4K/1080p, independentemente do codec HEVC/H.264 ou da taxa de frames ser a 60/120/240fps, tornando-o menor e dando mais espaço e capacidade de partilha.

Como comprimir um vídeo 4K de GB para MB, sem perda de qualidade

O vídeo 4K Ultra HD está amplamente disponível atualmente, em especial nos serviços de streaming, dos smartphones aos desktops, das consolas de jogos aos HDTVs etc.

Ora o WinX HD Video Converter Deluxe é um conversor nato de do formato 4K para qualquer outro formato, já as possibilidades de formatos de saída, como veremos mais adiante, são enormes.

Desse modo, ao invés de consumir memória e espaço desmesurável e muitas vezes desnecessariamente, esta ferramenta permite essa conversão, de maneira muito simples e compreensível para o utilizador comum, mantendo a qualidade de imagem em níveis verdadeiramente elevados.

Converter MOV para MP4

Os conhecidos formatos MOV ou MP4 ganharam o seu posicionamento no mercado do vídeo e hoje em dia estão bastante difundidos.

Para quem procurar um pouco mais de informação, com o uso deste programa deve consultar este guia.

Video HD suportado – Formatos de entrada

Entrada de vídeo 4K/HD de 370+ dispositivos/fonte com uma saída de vídeo para 420+ perfis.

Por exemplo, smartphone, tablet, action cam, drone, DSLR, câmera de vídeo, TV, computador, MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, HEVC, H.264, etc:

Alta definição: 4K VideoAVCHD Video (*.mts, *.m2ts) H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4) HEVC/H.265 (*.mkv) MPEG2 HD Video (*.mpg; *.mpeg) MPEG-4 TS HD Video (*.ts) MPEG-2 TS HD Video (*.ts) QuickTime HD Video (*.mov) WMV HD Video (*.wmv, *.xwmv) Blu-ray Video (*.mts, *.m2ts) HDTV Video (*.ts)Matroska Video (*.mkv)

4K VideoAVCHD Video (*.mts, *.m2ts) H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4) HEVC/H.265 (*.mkv) MPEG2 HD Video (*.mpg; *.mpeg) MPEG-4 TS HD Video (*.ts) MPEG-2 TS HD Video (*.ts) QuickTime HD Video (*.mov) WMV HD Video (*.wmv, *.xwmv) Blu-ray Video (*.mts, *.m2ts) HDTV Video (*.ts)Matroska Video (*.mkv) Cameras de filmar HD: JVC HD camcorder Video (*.mod, *.tod) Sony HD camcorder Video (*.mts, *.m2ts) Panasonic & Canon HD camcorder Video

Formatos mais populares: AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, F4V, H.264/MPEG-4, DivX, XviD, MOV, RM, RMVB, VOB, ASF, 3GP, 3G2, QT, DAT, Google TV, WebM, DV, Vpx 8, G2M4, iCod, YUV411, mp2v, MXF, DAV

Editar/Reparar/Fundir/Legendar video com facilidade

Tal como dito, o WinX HD Video Converter Deluxe traz consigo um editor, básico de vídeo que em situações do dia a dia pode ajudar.

Assim, este editor permite:

cortar clipes de video,

cortar para remover os bordos negros,

misturar vários ficheiros de vídeo,

escolher um idioma desejado e a faixa de legendas e anexar as legendas SRT externas descarregadas online antes da conversão.

Não apenas, corrige também automaticamente os dados incorretos e garante um processo estável de conversão de vídeo.

Desconto especial de NATAL

Para quem quiser aproveitar esta oportunidade, existe um desconto de Natal situado nos 50% no valor do software. Poderão consultar as condições aqui.