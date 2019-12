MB WAY: Já pode usar números de telemóvel estrangeiros

O serviço MB WAY dispensa apresentações! Apesar de alguns bancos terem começado a cobrar pelas transferências dentro da app, há outros que se mantêm fiéis aos princípios do serviço e as transferências continuam gratuitas.

A mais recente novidade permite que se possam usar números de telemóvel estrangeiros. Saiba como usar.

Recentemente este serviço ultrapassou a barreira dos 2 milhões de utilizadores. Este é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos.

Para começar a usar este serviço pode aderir através da app, ou através do MULTIBANCO. Basta associar o seu cartão ao seu número de telemóvel, e definir o seu PIN MB WAY!

Tem um número de telemóvel estrangeiro? Já pode usar o MB WAY

É verdade, agora os números de telemóvel estrangeiros já podem ter MB WAY. Tudo o que precisam é de estar associados a um cartão bancário português aderente ao serviço. Pode começar a gerar cartões virtuais MB NET, realizar transferências para números internacionais, entre outras operações.

A adesão pode ser feita via MB WAY com um número internacional através do MULTIBANCO ou na App. Se pretender aderir no MULTIBANCO, depois de inserir o PIN, selecione a opção “Depósitos e outras Operações>Adesão MB WAY Número Internacional” e siga as instruções no ecrã.

Este serviço está cada vez mais na vanguarda dos pagamentos digitais. É um serviço multicanal e está disponível em app própria e em 8 apps bancárias. Permite efetuar 8 operações como compras online e em lojas e gerar cartões virtuais MB NET. Além disso, permite também transferências imediatas, levantamento de dinheiro e utilização da rede MULTIBANCO sem cartão.