Patente sugere que a Samsung está a desenvolver um dispositivo para jogos dobrável

O catálogo da Samsung já reúne alguns modelos dobráveis, estando a empresa a evoluir neste campo. Um novo pedido de patente sugere que, além dos smartphones, poderá estar a ser pensado um dispositivo para jogos dobrável.

De acordo com uma patente recentemente registada pela Samsung no site da World Intellectional Property Organization (WIPO), a marca deverá estar a desenvolver uma consola de jogos portátil com ecrã dobrável.

A patente que a Samsung Display registou descreve um dispositivo com um design dobrável estilo flip semelhante ao Galaxy Z Flip 6. Este design pode tornar a suposta consola muito portátil, permitindo aos jogadores levá-la facilmente no bolso.

A patente revela ainda que a consola terá controlos de jogo integrados, como joysticks ou d-pads em ambos os lados, bem como botões adicionais na parte inferior. Especula-se que o ecrã vai utilizar a tecnologia Ultra Thin Glass da Samsung, que é, também, utilizada nos seus smartphones dobráveis.

Pelos anos de mercado que já carrega, a Samsung reúne uma sólida e fiel base de clientes, a quem o novo potencial dispositivo dobrável pode interessar. Além destes, também os entusiastas de jogos poderão ver numa consola dobrável um game changer.

Como é habitual, um registo de patente não é sinónimo da chegada de um produto ao mercado, pelo que não é claro se a Samsung vai, de facto, desenvolver um dispositivo dobrável para jogos. De qualquer forma, sugere que a marca tem a ideia em cima da mesa.