Com as vendas de elétricos a caírem, Porsche decide manter os veículos híbridos e a gasolina

Enquanto enfrenta uma desaceleração das vendas do seu carro elétrico, com números que têm oscilado nos relatórios de várias fabricantes, a Porsche reescreveu os seus planos: agora, planeia lançar uma nova série de veículos híbridos e movidos a gasolina.

Em julho, a Porsche mudou a orientação da sua caminhada rumo à eletrificação do seu catálogo, anunciando um recuo na decisão de que os veículos elétricos representariam 80% das vendas totais até 2030. Mais tarde, no início deste mês, a marca anunciou que vai equipar os seus modelos elétricos com motores a combustão.

Agora, parece haver mais novidades na estratégia da Porsche. Com as vendas do seu único carro elétrico, o Taycan, a caírem 50% nos primeiros nove meses de 2024, Lutz Meschke, diretor financeiro da Porsche, reconheceu que está a assistir a "uma desaceleração na transição veículos elétricos a bateria", na conferência relativa aos resultados do terceiro trimestre da empresa.

Muitos clientes, principalmente do segmento premium e de luxo, estão a olhar na direção dos carros com motor de combustão.

Partilhou Lutz Meschke, com os investidores.

As dificuldades da Porsche não se limitam à China, onde abundam concorrentes mais avançados e de baixo custo, mas incluem, também, a Europa e os Estados Unidos.

Como resultado da desaceleração das vendas do seu carro elétrico e do interesse dos clientes nos motores de combustão, a Porsche planeia lançar uma série de novos modelos híbridos e a gasolina.

Vamos atualizar os nossos carros com motor de combustão. Por exemplo, o Panamera e o Cayenne.

Disse o diretor financeiro da Porshce.