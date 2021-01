Já aqui tínhamos revelado: The Medium é um dos jogos deste início de 2021 que mais expetativas encontra a gerar.

Um thriller de terror psicológico desenvolvido pela Bloober Team que promete pôr “os pelos dos braços em pé”.

É um dos títulos mais esperados deste arranque de 2021. Otimizado para Xbox Series X, The Medium vai ser lançado para Xbox Seriex X e PC e recentemente recebeu um novo trailer que revela mais sobre o jogo que chega já a 28 de janeiro.

Tal como aqui tínhamos revelado, The Medium, coloca-nos na pele de Marianne Severo, uma médium com a missão de resolver um mistério sombrio e assustador que envolve o resort onde se encontra e uma criança assassinada.

O jogo foi desenvolvido pela Bloober Team, que apresenta já alguma experiência em jogos deste género, como Layers of Fear ou Blair Witch.

Em The Medium, o jogador terá de alternar entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos para descobrir o mistério que tenta desvendar. Através dessas duas formas de ver a realidade, vamos também descobrir que não há uma verdade simples para tudo o que nos rodeia e nada é o que parece, tudo tem outro lado.

Desvende um mistério sombrio que só uma médium pode resolver. Marianne Severo desloca-se até um resort abandonado e terá de usar as suas habilidades psíquicas para revelar os seus segredos mais perturbadores, resolver quebra-cabeças de dupla realidade, sobreviver a espíritos sinistros e explorar dois mundos em simultâneo. No decorrer da história, Marianne terá inclusive de lutar contra os seus próprios problemas, visto que padece de alguns problemas do passado que a afligem.

Recentemente foi revelado um novo trailer cinematográfico para The Medium, no qual conseguimos perceber a atmosfera única do jogo e o estilo artístico inspirado no pintor Zdzisław Beksiński. É-nos dado ainda a conhecer algumas das personagens principais que formam parte deste mistério, incluindo a protagonista, Medium Marianne.

Pode-se ver ainda um tipo enigmático de nome Thomas, um espírito Sadness e o The Maw, uma entidade obscura e hostil, que pode viajar entre o mundo material e espiritual e que será uma presença constante e inquietante no decorrer do jogo.

The Medium apresenta ainda uma banda sonora “dupla” de Arkadiusz Reikowski, da Bloober Team, e do lendário compositor Akira Yamaoka, do reputado Silent Hill.

The Medium será lançado a 28 de janeiro para Xbox Series X e PC.