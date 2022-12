O regresso da Força com Star Wars Jedi Survivor

Encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Respawn Entertainment, o próximo jogo de aventura e ação passado no Universo Star Wars: Star Wars Jedi Survivor.

Uma aventura que irá levar os jogadores aos confins mais longínquos do Universo, com a Força nas suas mãos.

Após o sucesso de Star Wars Jedi Fallen Order, Cal Kestis encontra-se prestes a regressar às lides e a um Universo destroçado e aprisionado.

Star Wars Jedi Survivor é o jogo que se segue e o seu desenvolvimento está a cargo dos experientes estúdios da Respawn Entertainment (Star Wars Jedi Fallen Order, Titanfall,...).

A história por detrás de Star Wars Jedi: Survivor decorre cerca de 5 anos após os eventos de Fallen Order. As opções de Cal Kestis nesse jogo, deixaram antever uma esperança de reconstrução da Ordem Jedi a transformar-se em fumaça mas, Cal não desistirá.

O Universo continua num caos e os seus povos têm pouca esperança num futuro risonho mas, entretanto, Cal Kestis tornou-se num Jedi poderoso e que continua numa demanda.

Com a ilusão da reconstrução da Ordem Jedi e de trazer paz e justiça ao Universo, a sua demanda pessoal contra o Império ainda vai a meio. No entanto, ainda se tornou mais perigosa.

Estes tempo negros que se aproximam trazem novos perigos e inimigos impiedosos (com alguns velhos conhecidos) sendo que Cal Kestis terá de decidir até onde está disposto a ir para salvar os seus entes mais próximos.

Acompanhado pelo seu fiel companheiro BD-1, Cal vai encontrar-se e aliar-se a personagens únicas e interessantes na sua viagem e para sobreviver, Cal crescer ainda mais como Jedi, aprendendo novas habilidades e aumentando a sua ligação com a Força.

Com a Força do seu lado (novas habilidades estarão para surgir) e com a mestria no uso do Sabre de Luz, Cal Kestis vai viajar pelo Universo, passando por locais novos e redescobrindo alguns outros já velhos conhecidos. A jornada ainda só está a começar...

Entretanto, a Respawn Entertainment, a Electronic Arts e a Lucasfilm Games anunciaram que todos os fãs de Star Wars poderão ter um pequeno vislumbre inicial de Star Wars Jedi Survivor por alturas dos The Game Awards, que ocorrem na sexta-feira, 9 de dezembro.

Star Wars Jedi Survivor deve ser lançado ainda no primeiro trimestre de 2023 para PC e consolas.