Fortinet: FortiGate 1000F consome menos 80% de energia que a concorrência

A nova série FortiGate 1000F reforça o compromisso da Fortinet com a inovação de produtos sustentáveis, proporciona proteção altamente escalável e requisitos reduzidos de potência, refrigeração e espaço para data centers empresariais.

Esta firewall de última geração da Fortinet ajuda as empresas a consumirem menos 80% de energia do que a concorrência.

A Fortinet, líder mundial em soluções amplas, integradas e automatizadas de cibersegurança, acaba de anunciar a FortiGate 1000F, a mais recente série de última geração de firewalls (NGFW) da Fortinet capaz de proporcionar uma melhor performance - taxa de transferência sete vezes mais rápida - e um consumo de energia mais baixo - 83 por cento menos watts por Gbps de transferência da firewall do que as soluções concorrentes.

A FortiGate 1000F ajuda os clientes a atingirem as suas metas de sustentabilidade, exigindo 83% menos watts por Gbps de taxas de transferência da firewall e 86% menos watts por Gbps de taxas de transferência da VPN IPsec.

Fortinet FortiGate 1000F vs. Concorrentes

Abaixo está uma comparação das melhores firewalls do mercado contra os números de performance da série FortiGate 1000F. O Security Compute Rating é uma referência (multiplicador de performance) que compara a métrica de performance do FortiGate com a média da indústria de produtos concorrentes em várias categorias que se enquadram na mesma faixa de preços.

Também estão incluídas métricas de energia e calor para produtos concorrentes, mostrando a eficiência energética da FortiGate 1000F versus soluções concorrentes.

A FortiGate 1000F também requer menos refrigeração do que outras soluções, produzindo apenas 15% de BTU/h por Gbps de taxas de transferência da firewall em comparação com as firewalls concorrentes.

As firewalls de rede de alto desempenho e baixo consumo de energia da Fortinet significam que as empresas precisam de menos firewalls para responder às suas necessidades de negócios, ajudando a reduzir ainda mais os custos de espaço e refrigeração no data center.