Nvidia está a trabalhar para levar a tecnologia DLSS para o Linux

Não temos dúvidas de que a Nvidia é atualmente das empresas mais dinâmicas e evoluídas do setor tecnológico. Mais concretamente ao nível do segmento gráfico.

Dessa forma, a fabricante norte-americana anunciou que está a trabalhar juntamente com a Valve, criadora da Steam, para levar a sua potente tecnologia Nvidia DLSS para o sistema operativo Linux.

A tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) da Nvidia RTX usa todo o poder da Inteligência Artificial para aumentar as suas taxas de frames nos jogos com cargas de trabalho graficamente intensas. Com a DLSS, os jogadores podem usar resoluções e configurações mais altas enquanto ainda mantêm taxas de frames sólidas.

Nvidia quer levar a tecnologia DLSS para o Linux

A Nvidia anunciou que está a trabalhar juntamente com a Valve, dona da Steam, para levar a sua tecnologia DLSS para o sistema Linux. Esta possibilidade vai acontecer através do Proton, uma ferramenta open source, lançada pela Valve e integrada ao Steam Play. A ferramenta permite então executar os jogos do Windows no Linux e foi desenvolvida através do Steam Client Beta.

Esta inclusão vai possibilitar que os jogadores do sistema operativo aberto, com uma placa gráfica RTX, tirem todo o proveito das ferramentas IA e melhorarem as suas taxas de frames nos jogos através da plataforma Steam.

De acordo com a fabricante norte-americana:

A Nvidia, a Valve e a comunidade de jogos Linux encontram-se a colaborar para trazer a NVIDIA DLSS para o Proton – os jogadores do Linux poderão usar os núcleos IA dedicados nas GPUs GeForce RTX para aumentar as taxas de frames dos seus jogos favoritos do Windows executados no sistema operativo Linux. A compatibilidade para títulos Vulkan vai chegar este mês e a compatibilidade com DirectX chegará no outono.

Esta novidade surge depois que a AMD respondeu à DLSS com a sua tecnologia open source FidelityFX Super Resolution.

Para além disso, recentemente também foi revelado que a Valve poderia estar a preparar a sua própria consola de videojogos.

