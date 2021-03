Novo trailer revela mais do mundo de It Takes Two

Tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui), It Takes Two é o próximo jogo da Electronic Arts que se encontra a ser desenvolvido pela Hazelight.

O jogo, vocacionado para o cooperativo, encontra-se a criar fortes expetativas, que com o trailer agora revelado, aumentaram.

Tal como aqui tivemos oportunidade de ver, It Takes Two, é um jogo muito direcionado para uma jogabilidade cooperativa.

Assumindo o papel de Cody e May, It Takes Two leva os jogadores a desafios e aventuras diversas enquanto têm de ultrapassar as suas diferenças. Isto pois têm de aprender a trabalhar em conjunto para encontrar o caminho de volta para a sua filha amada.

O jogo apresentará um elenco diversificado de personagens (algumas bem estranhas), que irão promover a boa disposição e humor ao longo de todo o jogo.

Este novo trailer agora revelado, intitula “We’re Better Together” (“Estamos melhor juntos”), mostra-nos um pouco mais sobre o universo de It Takes Two.

À beira do divórcio, um feitiço mágico transforma Cody e May em bonecos da filha Rose, empurrando-os para um mundo repleto de imprevisibilidade e de momentos emotivos que só existem como resultado da relação fracassada entre eles.

Os jogadores vão trabalhar o seu caminho através de experiências metafóricas únicas, desde Cody a descobrir a sua estufa destruída como consequência do abandono das suas paixões, até May a lutar contra peças gigantes de xadrez depois de Cody terminar o seu castelo de brinquedos com o tabuleiro de xadrez que ela nunca teve tempo de usar.

Já disponível para reserva, It Takes Two é lançado a 26 de março para PlayStation 4, Xbox One e na Origin e Steam para PC. Todos os jogadores que adquirirem o jogo tanto para PlayStation 4 como para Xbox One poderão atualizar para a sua homóloga de próxima geração de forma gratuita na mesma data.