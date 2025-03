Novidades Playstation Plus para março de 2025

O terceiro mês do ano já começou e as novidades do Playstation Plus já são conhecidas, o que é o mesmo que dizer, que vamos mostrar-vos de seguida quais os jogos que entram no catálogo do serviço em breve.

O primeiro trimestre do ano, está quase completo mas não vai acabar sem chegarem as mais recentes novidades ao catálogo do Playstation Plus.

A Sony anunciou recentemente quais são os títulos que chegarão este mês de março sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Seguem abaixo os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 18 de março:

UFC 5 para Playstation 5

Prince of Persia: The Lost Crown para Playstation 4 e Playstation 5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions para Playstation 4

MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION Code Fairy para Playstation 4 e Playstation 5

Arcade Paradise para Playstation 4 e Playstation 5

Bang-On Balls: Chronicles para Playstation 4 e Playstation 5

You Suck at Parking para Playstation 4 e Playstation 5

Syberia - The World Before para Playstation 4 e Playstation 5

Entretanto, em sentido inverso, seguem os títulos que sairão do catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 18 de março: BIOHAZARD RE:3 Z Version, Dragon Ball Z: Kakarot, Final Fantasy Type-0 HD, Football Manager 2024 Console, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, Life is Strange 2, Life is Strange: True Colors – Edição Deluxe, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6, Mortal Kombat 11, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, Resident Evil 3 e Street Fighter V.

Catálogo de clássicos (Premium)

Por sua vez, segue a lista de títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês, também a partir de 18 de março:

Arcade Paradise VR para PSVR 2

Armored Core de PS1 para Playstation 4 e Playstation 5

Armored Core: Master of Arena de PS1 para Playstation 4 e Playstation 5

Armored Core: Project Phantasma de PS1 para Playstation 4 e Playstation 5