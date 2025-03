E Porque Hoje é Sexta

Marido e mulher estão a jantar num belo restaurante quando entra uma rapariga absolutamente fantástica, que se dirige à mesa deles, dá um beijo apaixonado ao marido e diz:

- Vemo-nos mais tarde... - e vai-se embora.

A mulher fita o marido, furiosa, e pergunta:

- Quem diabo era aquela?

- Oh - responde o marido, - é a minha amante.

- Ah é? Pois esta foi a gota de água! - diz a mulher.

- Para mim chega! Quero o divórcio!

- Compreendo - responde o marido, - mas, lembra-te, se nos divorciarmos acabam-se as compras em Paris, os invernos na República Dominicana, os verões em Itália, os Porsches e Ferraris na garagem e o Iate. Mas a decisão é tua.

Nesse momento entra um amigo comum no restaurante com uma loura estonteante pelo braço.

- Quem é aquela mulher que entrou com o Bernardo? - pergunta ela.

- É a amante dele! - responde o marido.

- A nossa é muito mais bonita!!! - responde a mulher...