iPhone 16e tem um problema “irritante” que está a afetar imensos utilizadores

O mais recente iPhone 16e, apesar do seu sucesso no mercado, não está isento de problemas. De acordo com relatos vindos da comunidade Apple e de várias plataformas como o X e o Reddit, um problema com o áudio Bluetooth está a gerar frustração e a afetar um número significativo de utilizadores.

A Apple desenvolveu um dispositivo inovador, mas parece que alguns aspetos da sua experiência de utilização não foram totalmente refinados.

Vários utilizadores relatam que, ao reproduzir áudio através de auscultadores ou colunas Bluetooth, o som sofre cortes inesperados e aleatórios, com interrupções de cerca de um a dois segundos. O problema é particularmente irritante para quem está a ouvir música ou a participar em chamadas.

Não é um problema do iOS, mas sim do novo iPhone 16e

Muitos utilizadores que enfrentam este problema afirmam que, ao testar os mesmos auscultadores ou colunas Bluetooth noutros modelos de iPhone, o problema não se manifesta. Isto indica que a falha está associada ao próprio iPhone 16e e não ao sistema operativo iOS.

Adquiri um iPhone 16e há poucos dias e percebi que o áudio Bluetooth tem interrupções frequentes. É um corte breve, mas muito irritante.

Partilhou um utilizador.

Outro utilizador, que fez uma atualização do iPhone 13 mini para o iPhone 16e, reportou um problema semelhante:

Qualquer dispositivo Bluetooth que ligo falha constantemente. O som pára durante um segundo e depois volta.

Ainda mais preocupante, um cliente que levou o seu iPhone 16e a uma Apple Store recebeu uma unidade de substituição, mas o problema manteve-se exatamente igual no novo dispositivo.

Posts from the iphone community on Reddit

Apple ainda não se pronunciou sobre o problema

Até ao momento, a Apple não fez qualquer declaração oficial sobre esta falha, embora seja provável que a empresa já esteja a investigar a situação. A causa exata do problema permanece desconhecida e pode estar relacionada com um erro de software ou mesmo com uma falha de design que afeta a estabilidade da ligação Bluetooth.

Os utilizadores que estão a ser afetados terão de aguardar por uma correção oficial por parte da Apple, uma vez que, até ao momento, não foi identificada nenhuma solução eficaz para o problema. É possível que a Apple lance um pequeno patch para resolver a questão nos próximos dias.

Apesar de ser um problema frustrante, não parece ser algo que comprometa de forma irreversível a experiência com o dispositivo. Contudo, para quem confiou na Apple pela primeira vez com a compra do iPhone 16e, esta situação pode deixar uma impressão menos positiva.

