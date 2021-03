Novidades fresquinhas da Playstation Store

As novidades do reino da Sony Playstation continuam a surgir a um bom ritmo. Desta deita, a companhia nipónica revelou a continuação da Campanha “Jogos por menos de 20€” e descontos nas subscrições de 12 meses do PlayStation Plus e do PlayStation Now.

Venham saber mais.

Campanha “Jogos por menos de 20€”

A Sony Playstation anunciou recentemente o regresso da campanha “Jogos por menos de 20€” à PlayStation Store, o que significa que alguns jogos bastante interessantes, irão estar com descontos generosos na loja virtual da Playstation, até ao próximo dia 31 de março.

Podem ver de seguida alguns destaques da campanha:

Assassin’s Creed Syndicate: 11,99€

Assassin’s Creed Unity: 11,99€

Batman: Return to Arkham: 14,99€

Just Cause 4: Reloaded: 9,99€

MediEvil: 14,99€

Streets Of Rage 4: 16,24€

The Last Guardian: 17,49€

The Forest: 7,64€

The Order: 1886: 15,99€

Tomb Raider: Definitive Edition: 2,99€

World War Z: 8,99€

Zombie Army Trilogy: 4,99€

Conforme podem ver, encontram-se com desconto, alguns jogos extremamente interessantes como, por exemplo, Batman: Return to Arkham ou Assassin’s Creed Syndicate. Poderá ser aquela oportunidade que muitos jogadores estavam à espera para os adquirir.

Subscrições de 12 meses do PlayStation Plus e do PlayStation Now

Foi ainda revelado pela Sony Playstation, que as subscrições de 12 meses do PlayStation Plus e do PlayStation Now também se encontram em promoção.

Desta forma, desde o passado dia 18 deste mês e, até ao próximo dia 23 de março, será possível adquirir, na PlayStation Store uma subscrição de 12 meses do PlayStation Plus ou do PlayStation Now, com uma surpresa.

Na realidade, não se trata de um desconto imediato, ou seja, cada uma dessas subscrições encontra-se disponível por 59,99€ cada, mas na sua aquisição será oferecido, como oferta, 15€ em crédito PlayStation Store.

De recordar que os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 terão ainda acesso a vários jogos para a PlayStation 4, no âmbito do Playstation Plus Collection. Isso quer dizer que terão acesso a jogos de real valor acrescentado, como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais.

Disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro, o Playstation Plus Collection engloba jogos como:

Dos Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

De outros criadores:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard