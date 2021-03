Chantagem sexual na Internet! GNR trava esquema fraudulento…

A internet tem várias potencialidades que servem para praticar o bem e o mal. Os esquemas fraudulentos são muitos, por isso toda a atenção é pouca.

De acordo com a GNR, dois homens e duas mulheres foram constituídos arguidos por burlas e extorsão no distrito de Braga. Em causa está um esquema de chantagem sexual através da Internet.

GNR alerta para não partilharem fotos de cariz sexual na Internet

Dois homens e duas mulheres com idades entre os 19 e os 38 anos foram identificados e constituídos arguidos na sexta-feira pela GNR de Braga por burlas e extorsão através da Internet.

No comunicado emitido, é referido que a investigação foi iniciada em janeiro após denúncia de um homem no Posto Territorial da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga. Segundo a denúncia, o homem “estava a ser chantageado por uma mulher que conheceu através de uma plataforma ‘online’ de encontros e era ameaçado com a divulgação de imagens de cariz íntimo trocadas entre ambos”.

A GNR refere ainda que “após diligências policiais, foi possível apurar que o modo de atuação do grupo consistia numa abordagem inicial por parte das mulheres para seduzir e levar homens a enviar imagens suas de cariz íntimo e sexual, sendo posteriormente ameaçados da divulgação destas imagens nas redes sociais e junto dos seus familiares mais próximos, caso não fizessem transferências monetárias”.

Durante a investigação foi possível perceber que as vítimas chegaram a efetuar várias transferências bancárias, ascendendo ao valor de 2.500 euros.

As buscas domiciliárias culminaram na apreensão de cinco telemóveis, documentação e comprovativos de transferências bancárias. A GNR alertar as pessoas que ao partilharem imagens ou vídeos íntimos de cariz sexual através das redes sociais ou aplicações, estes podem vir a ser utilizados para extorquir dinheiro em troca da sua não divulgação. Todo o cuidado é pouco!