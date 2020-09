Novidades de setembro do PlayStation Now

Setembro já chegou e, além das novidades do serviço Playstation Plus (que vimos aqui) a Sony Playstation já revelou as novidades do Playstation Now.

Venham conhecer os jogos que setembro traz consigo.

O serviço Playstation Now, é disponibilizado pela Sony Playstation e permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem ser necessário ter a versão física ou digital de um jogo) os seus jogos preferidos das várias consolas da família Playstation (Playstation 4, Playstation 3 ou Playstation 2) , numa PlayStation 4 ou num PC com Windows.

Setembro chegou e os novos jogos Playstation Now também. Vamos conhecê-los.

Final Fantasy XV

Um título que dispensa apresentações e que corresponde a uma das séries mais icónicas e mais antigas dos videojogos.

FF XV leva o jogador numa aventura por terras distantes (open world), num RPG onde terá como missão a de recuperar a sua vida e, pelo caminho, de corrigir as injustiças do seu passado.

Em Final Fantasy XV poderá encontrar um mundo de fantasia único recheado de vida selvagem, monstros nefastos e tesouros antigos. A utilização de magia e poderosos ataques de cooperação num sistema de batalha tático em tempo real, será usado para esmagar todos os que se atravessarem no nosso caminho. Existe ainda a possibilidade de modificar e criar armas e armaduras conforme se progride na aventura.

O desenvolvimento de novas habilidades e skills em cada vitória sucessiva é importante para o desenrolar da história, ou não seria um RPG.

Final Fantasy XV estará disponível no PlayStation Now até 1 de março de 2021.

WWE 2K19

Outro jogo que não precisa de grandes palavras para o identificar e que se acaba por fundir com o desporto/show a que se encontra associado.

Com WWE 2K19 o jogador vai entrar no ringue com as maiores estrelas da WWE e, com uma jogabilidade melhorada, inúmeras opções de criação, vários tipos de combates, animações e muito mais, vai poder sentir na pele o que é ser um lutador de wrestling.

WWE 2K19 regressa enquanto principal série de videojogos da WWE com a Superstar AJ Styles e apresentando um enorme elenco com as Superstars e Legends mais populares da WWE e da NXT.

Resident Evil 7

Por último, destacar ainda a entrada de Resident Evil 7, outro jogo sem necessidades introdutórias.

Com Resi 7 o jogador entra numa experiência como nunca se viu antes na série. O jogo, troca a jogabilidade clássica na terceira pessoa e os visuais estilizados da série por uma aventura realista e perturbadora na primeira pessoa com uma atmosfera arrepiante, um design repugnante e um elenco de novas personagens insanas. O jogo decorre numa propriedade rural do sul profundo dos Estados Unidos e preparem-se, pois, nada nem ninguém é o que parece.

Resident Evil 7 permite ainda jogar toda a aventura com o PlayStation VR e estará disponível no PlayStation Now até 30 de novembro de 2020.

Resident Evil 7