Elephone U5 chega para marcar a diferença na entrada de gama

A qualidade e características de um smartphone, aliadas ao preço, são a chave para que seja bem-sucedido no mercado, e foi assim que surgiu o Elephone U5 na entrada de gama.

O Elephone U5 consegue assim oferecer um conjunto de características apetecíveis, habituais na gama média, mas que agora chegam também à entrada de gama por apenas 135 €. Conheça tudo acerca do Elephone U5.

A marca Elephone tem como missão colocar no mercado smartphones interessantes a preços mais atrativos que as marcas mais populares.

As características que se destacam no Elephone U5

O novo Elephone U5 é um dos casos que surpreende pelas especificações face ao preço a que pode ser encontrado atualmente no mercado, por cerca de 135 €.

As suas características destacam-se desde logo pelo processador que irá garantir o bom desempenho para a gama onde se insere, o Helio P60. Além disso, traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, com suporte para cartão microSD dedicado, sem que tenha de abdicar de um cartão Nano SIM.

O ecrã é generoso, com uma diagonal de 6,4″ e resolução FullHD+, perfurado com a câmara frontal. Trata-se assim de um design presente na gama alta, mas que a Elephone faz chegar à entrada de gama, de forma muito competente.

Modo de câmaras quad

São precisamente 5 câmaras que vêm incluídas neste Elephone U5, compostas por um módulo de 4 câmaras na traseira e uma câmara na frontal.

Assim, o módulo Quad traseiro é composto por uma câmara de alta resolução, de 48 MP, auxiliada por uma de 13 MP ultrawide, uma de 2 MP depth, e finalmente uma câmara de 5 MP macro. Todo este conjunto enquadra-se na generalidade das situações, podendo assim obter sempre o melhor resultado possível.

Já na frontal, está presente uma câmara de 24 MP, no furo do ecrã no canto superior esquerdo.

Outras especificações

A bateria tem uma capacidade de 4000 mAh e carrega com uma potência de 10 W. O sistema operativo é o Android 10 e o sistema vem livre de “tralha”, trazendo apenas o essencial. Dessa forma, deixa que o utilizador escolha exatamente o que quer.

Tem sensor de impressões digitais na lateral, porta USB Tipo C e inclui NFC que, além de outras funcionalidades, permite efetuar pagamentos.

Por fim, além de poder encontrar o Elephone U5 a um preço promocional de cerca de 135 €, poderá ainda tentar a sua sorte e participar no passatempo que a marca tem a decorrer para oferecer um destes exemplares.

Elephone U5