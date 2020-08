Já são conhecidos os jogos de setembro a engrossar as fileiras do serviço da Sony Playstation, o Playstation Plus.

Venham saber quais os jogos que, certamente serão do vosso agrado.

Apesar de ser um dos meses mais ingratos do ano, pois geralmente associa-se setembro ao final do verão e das férias, para os possuidores de Playstation 4 as coisas não são bem assim.

Isto, pois já se sabe quais os jogos que vão ser disponibilizados gratuitamente durante este mês, no serviço Playstation Plus. Isto para quem tenha uma subscrição válida, claro.

Tratam-se de dois títulos que dispensam praticamente apresentações e esta poderá ser uma oportunidade bastante interessante para os adquirir.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

PUBG é um shooter de ação multijogador online cheio de adrenalina no qual até 100 jogadores são colocados frente a frente num combate mortal intenso com o objetivo de serem o último jogador sobrevivente.

Tratou-se de um dos grandes impulsionadores do formato Battle Royale e é um jogo que ao longo dos anos se tem conseguido manter vivo, graças à comunidade fiel de jogadores e ao investimento recorrente nas suas atualizações.

Street Fighter V

Precisa de apresentações?

Penso que não, mas pelo sim, pelo não, Street Fighter V marca o regresso da lendária série Street Fighter, desafiando os jogadores a preparar-se para mais um combate das suas vidas.

Ryu, Chun-Li e outras personagens favoritas dos fãs regressam para lutar no palco mundial, onde os jogadores vão poder dominar movimentos especiais para vencer as rondas dos torneios, colocar o combate online e disputá-lo com companheiros da PS4.

O que acham das aquisições do PS Plus para este mês?

Entretanto, tal como revelámos aqui, até dia 1 de setembro a subscrição de 12 meses do PlayStation Plus encontra-se com um desconto de 25%, passando a custar 44,99€, em vez dos anteriores 59,99€.