Novidades de novembro do PlayStation Now

Novembro está mesmo a chegar e os novos jogos disponibilizados a subscritores do serviço Playstation Now já são conhecidos.

Venham conhecer quais os jogos que vão poder jogar em novembro no PS Now.

Mês novo, jogos novos a caminho do Playstation Now, o serviço que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) vários jogos Playstation 4, Playstation 3 ou Playstation 3, numa PlayStation 4 ou num PC com Windows.

Tal como acontece todos os meses, o catálogo de jogos vai crescer e já são conhecidas as novas aquisições.

Preparem-se, pois as atualizações de novembro trazem velocidade e adrenalina ao volante dos bólides de Fórmula 1 e, combates viscerais contra mutantes e outros perigos no mundo devastado de Rage 2, entre outras novidades.

Venham conhecer a lista completa.

F1 2020

Em novembro, F1 2020, o jogo que simula a maior competição automóvel do Mundo e que, bem recentemente passou por Portugal, chega ao PlayStation Now.

Em F1 2020, o jogador pode criar a sua própria Squadria e lançar-se nas altas rotações com Campeonato Mundial de Fórmula 1. Para tal terá de criar o seu piloto virtual, escolher um patrocinador e um fabricante de motores, contratar um companheiro de equipa e competir como 11.ª equipa de grelha. Poderão ainda construir instalações, desenvolver a equipa ao longo do tempo e conduzir até ao topo.

Injustice 2

Injustice 2 chega também ao PlayStation Now em novembro, o que significa que os jogadores vão poder utilizar vários ícones de banda desenhada como o Batman, Aquaman e outras personagens fantásticas do panteão da DC enquanto batalham em novos ambientes numa escala épica.

RAGE 2

Em novembro, chega também RAGE 2 para o catálogo do PlayStation Now. Neste jogo de ação frenética e visceral, um asteroide aniquilou 80% da população da Terra e a humanidade está em vias de extinção.

Grupos implacáveis e violentos vagueiam pelas estradas e a Authority procura governar com um punho de ferro. A Lei é a da Bala e da Força e apenas os mais fortes sobrevivem.

E para terminar…

As novidades não ficam por aqui e, a partir do próximo dia 3 de novembro, outros títulos juntam-se ao catálogo de mais de 700 jogos do PlayStation Now:

Kingdom Come: Deliverance

Warhammer: Vermintide 2

My Time at Portia

Monster Jam Steel Titans