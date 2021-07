Novidades de julho do PlayStation Now

Já chegaram os novos jogos ao catálogo do Playstation Now para este mês de julho.

Tratam-se de 3 títulos de valor confirmado que agora se juntam aos mais de 700 jogos disponibilizados pelo serviço da Sony Playstation. Venham conhecê-los…

Já chegaram os novos jogos a entrar no catálogo do serviço Playstation Now. Disponíveis desde ontem, dia 6 de julho, estes jogos poderão ser jogados por todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do Playstation Now e vêm juntar-se desta forma, aos mais de 700 títulos já disponíveis da Playstation 4, Playstation 3 ou Playstation 2.

Estes títulos, encabeçados pelo épico Red Dead Redemption 2, podem ser jogados tanto na PlayStation 5, como na PlayStation 4 ou num PC com Windows.

Red Dead Redemption 2

Eis um jogo que dispensa quaisquer apresentações. Red Dead Redemption 2, a sequela do (também) fantástico, Red Dead Redemption é um daqueles títulos que toda a gente conhece e todos querem jogar.

E a partir de agora, quem tiver uma subscrição válida do serviço Playstation Now, já o pode fazer. O jogo da Rockstar já está disponível no Playstation Now pelo que, limpem as vossas armas e abasteçam-se de munições, pois o Oeste Selvagem Americano chegou.

Red Dead Redemption 2, fica disponivel no Playstation Now até 1 de novembro deste ano.

Nioh 2

Nioh 2, o fantástico jogo da Team Ninja, que também está disponível no catálogo de jogos do PlayStation Now desde 6 de julho, levará os jogadores numa aventura oriental repleta de ação.

Os jogadores terão a oportunidade de dominar as artes marciais do samurai na pele de um misterioso guerreiro meio humano, meio yokai sobrenatural, e de explorar o violento Japão da era Sengoku e o mortífero Reino das Trevas, ambos infestados com demónios grotescos e implacáveis.

Judgment

Em julho, chega também ao catálogo do PlayStation Now o título Judgment, da equipa (Sega e Ryu Ga Gotoku Studio) que trouxe a fantástica série de ação Yakuza.

Assombrado pelo passado, o advogado caído em desgraça Takayuki Yagami aceita ser detetive particular, movendo-se no submundo criminal de Kamurocho para investigar uma série de assassinatos aterradores. Trata-se de um thriller psicológico, onde existe um equilíbrio precário entre justiça e misericórdia e cabe ao jogador manter esse equilíbrio… ou não!

Título estará disponível no catálogo do PlayStation Now até ao próximo dia 4 de outubro.

E ainda…

Além dos 3 fantásticos jogos que referimos acima, os jogadores com subscrições válidas do Playstation Now, podem ainda contar com mais novidades.

Desde ontem, 6 de julho, outros títulos foram integrados no catálogo de jogos serviço da Sony Playstation: God of War, Moving Out, Nascar Heat 5 e Olympic Games Tokyo 2020.