Apple Pencil: iPadOS já converte para texto português de Portugal a nossa escrita manual

Uma das novidades do iOS 14 e iPadOs 14 foi a capacidade de usar a Apple Pencil para escrevermos à mão livre, escrita manual e o sistema de reconhecer os carateres e transformar em texto. Esta funcionalidade no iPad é muito interessante e funciona em várias aplicações, que vão desde a aplicação Notas, até mesmo na pesquisa da app Mapas. Contudo, esta funcionalidade inicialmente só estava disponível nos idiomas inglês e chinês.

De forma discreta, a Apple apresentou na página das funcionalidades deste dispositivo de escrita o suporte para 5 novos idiomas. O português de Portugal foi um dos eleitos.

Escrever com o Apple Pencil

Com a chegada do mais recente sistema operativo para iPhone e iPad, lançado no outono passado, a Apple trouxe boas novidades para tirarmos mais proveito do Apple Pencil e da escrita manual. Assim, de forma fácil podemos escrever uma nota nas Notas e noutras apps, usando campo de texto e o sistema converte a nossa letra, a nossa escrita em texto.

Além disso, a funcionalidade permite utilizar um número de telefone, uma data ou um endereço escrito à mão como se o tivéssemos digitado.

Anunciado agora na página de disponibilidade de recursos do iOS e iPadOS da Apple, os recursos do Apple Pencil Copiar manuscrito como detetores de texto e dados agora também estão disponíveis em francês, alemão, italiano, português e espanhol.

Escrever em qualquer campo de texto com a funcionalidade Rabiscar

Pode utilizar o iPad e o Apple Pencil para escrever à mão em qualquer campo de texto, como o campo de pesquisa no Safari ou um campo de texto na app Mail. Então, a escrita à mão e conversão em texto ocorre no iPad, mantendo a escrita privada e em segurança.

Conforme podemos ver, os recursos do Apple Pencil agora estão disponíveis em francês (Bélgica), francês (Canadá), francês (Suíça), francês (França), alemão (Áustria), alemão (Alemanha), alemão (Suíça). Italiano (Suíça), Italiano (Itália), Português (Portugal), Português (Brasil), Espanhol (Espanha), Espanhol (América Latina) e Espanhol (México).

Apple Pencil: Como converter as notas escritas à mão em texto

Pode converter a escrita à mão de duas formas:

Pode escrever com a caneta mais longe da régua, que tem um “A”. A sua escrita à mão será automaticamente convertida em texto enquanto escreve.

Se já tiver algumas notas escritas à mão, pode selecionar as notas e convertê-las em texto: Dê dois toques ou toque e mantenha premida a palavra que pretende selecionar. Selecione mais palavras ao passar o dedo por cima das mesmas. Pode dar três toques para selecionar uma linha inteira de palavras. Toque nas palavras selecionadas. No menu que é apresentado, toque em Copiar como texto.



Cole o texto noutro local no mesmo documento ou noutra app.

Utilizar números de telefone, datas, endereços escritos à mão e muito mais

Toque num número, data, endereço ou noutros dados reconhecíveis que tenha escrito. Ficará sublinhado. Assim, agora escolha o que pretende fazer, como ligar para o número ou criar um evento.

Portanto, para mais informações sobre estas funcionalidades visite a página da Apple dedicada às novidades.