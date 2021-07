Evo: O rato ergonómico que lhe garante o maior conforto

O rato continua a ser um componente muito usado por quem trabalha com computadores. No entanto, quem trabalha durante muitas horas percebe que este tipo de equipamento pode causar tendinites na mão,.

Para quem procura um rato ergonómico que lhe garante o maior conforto hoje damos a conhecer o Evo.

Um rato ergonómico é desenhado para garantir o menor desgaste muscular e também limitar a fadiga. O rato ergonómico Evo da Prozis, que lhe apresentamos hoje, foi desenhado para garantir o maior conforto na sua utilização e assim garantir também a melhor experiência e produtividade.

O Evo tem um conjunto de especificações muito interessantes, das quais se destacam o sensor com resolução de 1600 DPI, o funcionamento via tecnologia Wireless e também o facto de ter vários botões para as mais diversas funcionalidades.

Além disso, para quem já sofre de síndrome do túnel do carpo, este rato irá eliminar completamente qualquer movimento do pulso, dado que não necessita da torção para fazer os movimentos, este são executados com o empurrar de todo o braço.

Relativamente à energia, este é também um rato inteligente, pois entra em “modo de hibernação” após 15 minutos de inatividade.

Principais especificações do rato ergonómico Evo

Botões na esquerda e direita, scrool, switch DPI

Sensor com resolução até 1600 DPI

Tecnologia Wireless a funcionar nos 2,4 Ghz

Necessita de pilha AA para funcionar (bateria incluída)

Material de construção: ABS

Peso: 90g

