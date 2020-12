Novidades de dezembro do PlayStation Now

O último mês do ano já chegou e com ele, chegam também novos jogos ao catálogo do Playstation Now.

Venham conhecer os reforços deste mês.

Já são conhecidos os jogos que engrossam a lista do serviço de streaming da Playstation, o Playstation Now, neste mês de dezembro.

Estes títulos, que já estão disponíveis, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation e podem ser jogados tanto na PlayStation 5, como na PlayStation 4 ou num PC com Windows com um DualShock 4.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn decorre numa era na qual as Máquinas vagueiam livremente e a humanidade deixou de ser a espécie dominante, e nada qual uma jovem caçadora conhecida como Aloy, dá início a uma viagem na qual irá desvendar o seu destino.

Olhada de lado pela sua tribo desde a nascença, Aloy nunca conheceu o abraço de uma mãe nem o acolhimento de uma comunidade. A sua única companhia era Rost, o recluso imperturbável e inflexível que a criou.

Rost ensinou Aloy a sobreviver a todas as adversidades físicas e a encarar todo o tipo de confortos com desdém. Mas foi incapaz de responder às perguntas que mais a inquietam: quem foram os seus pais e por que motivo a ostracizaram.

Wreckfest: Drive Hard, Die Last

Wreckfest: Drive Hard, Die Last também chega em dezembro ao PlayStation Now o que significa que este mês os jogadores poderão contar com acidentes espetaculares, lutas renhidas pelo primeiro lugar e formas novas de dobrar metal.

Estes são alguns dos momentos únicos que apenas podem ser conseguidos em Wreckfest, com a sua simulação de física real, criada pelo lendário programador Bugbear, que também criou o FlatOut 1 e 2!.

Stranded Deep

Em Stranded Deep depois de uma queda de um avião, os jogadores estão perdidos na imensidão do oceano pacífico. Sozinhos e sem forma de pedir ajuda, terão de conseguir sobreviver. Para isso terão de explorar a terra e o mar em busca de materiais para criarem ferramentas, armas e abrigos.

E ainda…

Já disponíveis no catálogo do PlayStation Now encontram-se ainda outros títulos como The Surge 2, Darksiders III e Broforce.