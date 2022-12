Novas imagens de The Great War: Western Front

Em Setembro, apresentámos aqui, The Great War: Western Front o novo jogo de estratégia militar dos estúdios americanos Petroglyph.

O jogo continua com um bom ritmo de desenvolvimento, o que pode ser confirmado pelo novo trailer de jogabilidade que foi disponibilizado recentemente.

Tal como aqui indicámos, The Great War: Western Front é um jogo de estratégia que desafia os jogadores a liderarem os combates na Frente Ocidental, no decorrer da 1ª Grande Guerra Mundial.

Reviver ou reescrever a História? Esta será a questão para todos os jogadores que se lançarem neste titulo dos estúdios americanos Petroglyph (Command & Conquer: Remastered, Star Wars: Empire at War).

Como tivemos oportunidade de revelar no nosso artigo de apresentação de The Great War: Western Front, o jogo leva os jogadores a entrar no conflito de duas formas distintas. Por um lado será o comandante das tropas no terreno, no decorrer dos combates, como Field Commander.

Por outro lado, e numa perspetiva mais abrangente e de alto nível, desafia os jogadores a delinear as suas estratégias mais globais como Theater Commander. Neste formato, os jogadores irão controlar e gerir as suas tropas sob a perspetiva de um mapa de Grande Estratégia (algo semelhante ao que se faz em Total War, por exemplo).

Como Theater Commander, todas as decisões irão ter um impacto efetivo nas probabilidades de sucesso das nossas tropas, quando as controlarmos no terreno de batalha como Field Commander.

Durante cada turno de The Great War: Western Front, os jogadores poderão coordenar as suas forças de forma a prepará-las para as batalhas que se avizinham. Será necessário ainda, gerir adequadamente os recursos e reforço de mantimentos de forma a manter as tropas saudáveis e em forma. Nem sempre a melhor solução é a de atacar, podendo por vezes, ser aconselhável pausar as hostilidades e reagrupar as tropas.

Alocar recursos preciosos, como artilharia, ou novos equipamentos pesquisados como novas aeronaves ou tanques, poderá fornecer aos jogadores a oportunidade de subjugar o inimigo mais facilmente.

Em The Great War: Western Front, as vitórias e derrotas afetam a Vontade Nacional de cada fação, que decidirá o resultado do conflito se chegar a zero. Por outro lado, também se pode atingir o objetivo e ganhar o conflito, empurrando as forças inimigas para trás e capturando os seus quartéis-generais, posições altamente fortificadas que exigem um grande dispêndio de recursos para serem capturadas, mas que, uma vez capturadas, terminam o conflito a nosso favor.

Cada região, mantém os efeitos da guerra no decorrer dos combates, mantendo as redes de trincheiras existentes e mostrando os campos de batalha degradados à medida que os combates se repetem. É a Guerra das Trincheiras da 1ª Grande Guerra Mundial.

The Great War: Western Front será lançado para PC em 2023.