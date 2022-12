Irão: Polícia da moralidade acabou? É falso, mas notícia corre na internet

Com a redes sociais hoje uma notícia chega a todo o mundo rapidamente. Hoje surgiu a notícia que no Irão a polícia da moralidade tinha acabado. No entanto, a imprensa iraniana já veio desmentir a versão da "imprensa estrangeira".

Afinal a Polícia da moralidade mantém-se no Irão, mas na internet ficam milhares de notícias a dizer que tinha acabado.

A polícia da moralidade é uma força de aplicação da lei com acesso ao poder, armas e centros de detenção. A notícia de que a polícia da moralidade iraniana tinha sido abolida percorreu mundo, espalhou-se pela internet, mas o canal de televisão estatal Al-Alam vem agora desmentir a interpretação da "imprensa estrangeira".

O canal de televisão estatal chegou mesmo a acusar a "imprensa estrangeira" de "tentar interpretar estas palavras como se a República Islâmica estivesse a recuar na questão do hijab e da modéstia, alegando que isto se devia aos recentes protestos". Recorde-se que há mais de três meses que o Irão tem sido palco de sucessivas manifestações despoletadas após a morte da jovem Mahsa Amini, que estava sob custódia policial.

Na verdade, "nenhuma fonte da República Islâmica do Irão" confirmou o fim da Patrulha de Orientação e as amplamente citadas declarações do procurador-geral do país referiam-se, apenas, à separação do poder judicial e da polícia da moralidade.

De acordo com a mesma fonte, a versão oficial é outra. "Nenhuma fonte da República Islâmica do Irão disse que a Patrulha de Orientação tinha sido encerrada" e os comentários de Montazeri referem-se apenas a uma separação do poder judicial e da polícia da moralidade - que continuará sob supervisão do Ministério do Interior.

O procurador-geral Mohamad Jafar Montazeri referiu ainda que parlamento e o poder judicial do Irão estão a rever a lei que torna obrigatório o uso do véu islâmico, em vigor após a Revolução Islâmica de 1979. O uso "adequado" do hijab é obrigatório para todas as mulheres e está diretamente relacionado com a lei da moralidade, que o supervisiona.