Como fazer uma captura de ecrã de uma página inteira?

As extensões do Chrome são muito úteis, no sentido de entregar a resposta a algumas necessidades que não existem por predefinição. Por exemplo, apesar de ser possível fazer capturas de ecrã com atalhos do teclado e com aplicações, não é fácil captar o conteúdo de uma página longa.

Conheça a extensão do Chrome que lhe dá esta possibilidade e aprenda a usá-la.

Quando queremos fazer uma captura de ecrã, conhecemos os atalhos do teclado que nos permitem fazê-la, além de termos à disposição aplicações que fazem esse trabalho. Contudo, quando queremos capturar uma página mais longa, para a qual é necessário fazer sroll down, as alternativas escasseiam.

Hoje, mostramos-lhe o GoFullPage, que permite fazer exatamente isso: tirar um screenshot de uma página mais longa.

Fazer uma captura de ecrã de uma página longa

Primeiro, instale a extensão, acedendo aqui, e clique em Adicionar extensão, no pop-up que vai surgir, de forma a que ela seja afixada no seu menu de extensões do Chrome.

Para fazer um screenshot, é muito simples: abra a página que quer capturar e clique no ícone da extensão GoFullPage, uma câmara.

Aquando do clique, a extensão vai iniciar logo a captura, cujo progresso pode ser acompanhado através do “pac-man” que vai aparecer no canto superior direito.

Quando a captura de ecrã estiver concluída, será aberta uma nova janela, chamada Screen Captura Result, com a página inteira.

A partir daí, pode cortá-la e fazer anotações, clicando em Edit (1), guardá-la como documento, em formato PDF (2), ou como imagem, em formato PNG (3) ou JPG (4).