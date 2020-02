É um dos grandes jogos Nintendo deste arranque de ano: Animal Crossings: New Horizons.

Uma das séries mais emblemáticas do Reino Nintendo está de regresso e com ela uma “nova” Nintendo Switch.

É já no próximo dia 20 de Março que Animal Crossings: New Horizons chega à Nintendo Switch, naquele que é um regresso bastante antecipado pela grande e fiél comunidade de fãs da série, desta vez em estreia absoluta na Nintendo Switch.

New Horizons, os jogadores embarcarão no Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. Ao chegarem à ilha, terão a oportunidade de começar uma nova vida da forma que escolherem. Podem fazer um pouco de tudo e quando quiserem. Se lhes apetecer perder um pouco de tempo a decorar as suas casas, podem fazê-lo. Se, por outro lado, preferirem fabricar objetos, utensilios ou peças de mobiliário, também podem.

Tudo é permitido em New Horizons, não esquecendo claro, as variadas opções de personalização da sua personagem!

Animal Crossing: New Horizons é, conforme referimos atrás, a estreia da série na Nintendo Switch, sendo um marco de assinalar e que introduzirá diversas novidades. Novidades como fabrico, decoração tanto de interiores como de exteriores ou o NookPhone, entre muito mais.

De resto, e tal como já acontece com os jogos anteriores da série, a vertente de socialização.

De forma a celebrar a estreia da série Animal Crossing na sua mais recente consola com a devida pompa e circunstância, vai ser lançado também, um novo pack de consola: Nintendo Switch edição Animal Crossing: New Horizons.

Esta edição especial da consola apresentará um design inspirado no jogo, comandos Joy-Con verde e azul pastel com a parte de trás branca, correias para o pulso coloridas e uma base branca. Estes acessórios serão adornados com imagens de personagens que os fãs do jogo reconhecerão: Tom Nook e os Nooklings Timmy e Tommy.

Também disponíveis no dia 20 de Março estarão conjuntos que contêm uma bolsa de transporte e um protetor de ecrã alusivos ao jogo, tanto para a Nintendo Switch como para a Nintendo Switch Lite.