Norse, uma nova aventura Viking no horizonte

Já se encontra no horizonte um novo título de estratégia em homenagem ao poder dos Vikings: Norse. Venham conhecer um pouco mais sobre o jogo.

A editora Tripwire Presents anunciou recentemente o desenvolvimento de um novo jogo, sob a temática Viking, Norge. O titulo encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Arctic Hazard (Assassin’s Creed: Odyssey, World of Tanks, Metro: Exodus entre outros).

Norse é uma aventura no rico e impiedoso mundo dos Vikings, na região que é hoje a Noruega, no século IX. O jogo mistura toda a rica história e mitologia nórdica numa aventura fictícia e extremamente bem contada, escrito pelo premiado autor do Sunday Times Giles Kristian.

Os jogadores vão controlar Gunnar, um jovem guerreiro, numa demanda implacável por vingança e cujo destino é forjado em sangue e traição. Depois do traiçoeiro Steinarr Far-Spear ter assassinado o seu pai, Jarl Gripr, e usurpado o seu trono, o caminho de Gunnar é claro: reconstruir e fortalecer-se, aliar-se e reivindicar honra e justiça.

Mas... a história de Norse está longe de estar contada. Serão os jogadores a escrevê-la, moldando o seu destino através das escolhas que farão. No entanto, e tal como não poderia deixar de ser, cada escolha terá uma ou várias consequências reais.

Gunnar irá criar o seu próprio aldeamento Viking e parte das suas responsabilidades passam por o fazer florescer. No entanto, numa época em que as alianças e traições criavam ou destruíam impérios, Gunnar terá ainda de forjar alianças cuidadosamente para garantir aliados poderosos.

Sendo um jogo Viking, é claro que se espera combate e Norse não se esquece dessa faceta, claro. No seu caminho para a grandeza, Gunnar terá muitas vezes de proceder a saque de aldeamentos vizinhos. No entanto, outro aspeto importante da cultura Viking que a equipa prometeu estar presente, são as missões épicas pelo mar fora. Segundo o que se sabe, Gunnar poderá também participar (ou impulsionar algumas dessas missões de saque e descobrimento, além mar.

Para apreciadores desta rica Era Viking, Norse representará uma aventura repleta de magia, com os principais predicados a que estamos habituados a ver associados aos Vikings: Explorar, Conquistar e Guerrear, conduzidos por uma narrativa envolvente e cativante.

Segundo a Tripwire Presents, tudo em Norse será retratado com detalhes meticulosos e uma particular atenção ao realismo histórico, permitindo aos jogadores navegar por fiordes majestosos, explorar majestosas florestas enevoadas ou aventurar-se por mares traiçoeiros como se estivesse dentro duma autêntica aventura Viking.

A época dos Vikings foi uma época tremendamente rica e, quase diria, mágica. Mas, atenção! Foi uma época muitas vezes crua, impiedosa e cruel. Os Vikings, além de tremendos navegadores e exploradores, eram ainda maiores guerreiros, receados por todas as nações por onde deixaram a sua marca. Mas, havia muito mais do que apenas a pare militar nas sociedades Vikings, tal como séries televisivas o têm mostrado (série Vikings da Netflix, por exemplo, é uma série que aconselho fortemente a ver).

No decorrer da aventura, Norse vai permitir aos jogadores tomar conhecimento precisamente disso tudo, ou seja, de toda uma sociedade e orma de viver que, tanto tinha de brutal e sanguinária, como de mágica. ​ Norse é um jogo tático de combate, por turnos, que será lançado para PC, Playstation 5, Xbox Series X.