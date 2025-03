Se está a pensar comprar um automóvel, conheça o Honda Power On!

O financiamento automóvel é uma ferramenta útil para conseguir comprar o carro que idealiza de uma forma menos agressiva para a sua carteira. De facto, no sentido de diminuir o impacto financeiro que a aquisição de um novo carro pode ter no orçamento familiar, a Honda criou o Power On.

O Honda Power On trata-se de um financiamento automóvel flexível, exclusivo e acessível a todos os que querem adquirir um Honda. Por forma a facilitar ainda mais o processo aos potenciais clientes, a marca reformulou a sua solução, tornando-a extensível a 60 meses.

Este produto oferece liberdade total para selecionar a opção mais compatível com o orçamento individual e familiar.

Até dia 31 de março, é possível aderir à campanha de financiamento flexível Power ON, disponível com oferta de contrato de manutenção para os modelos Honda ZR- V Hybrid e Honda Jazz Crosstar Hybrid.

Com esta solução, é possível financiar o veículo, desfrutar do modelo escolhido e, no fim, trocar por outro ou manter o atual, uma vez que a Honda permite que o cliente opte pela solução que lhe for mais conveniente.

Honda tem ofertas para dois modelos

O Honda Jazz Crosstar Hybrid

Com o Power ON, o Honda Jazz Crosstar Hybrid está disponível a partir de 249€/mês, com financiamento de 60 meses, e ainda tem cinco anos de contrato de manutenção, cinco anos de garantia sem limite de quilómetros e cinco anos de assistência em viagem.

O Honda Jazz Crosstar é o crossover compacto pensado para aventuras dentro e fora da cidade. Esta solução híbrida combina design inovador e eficiência, conseguindo alcançar consumos de 3,9 lt aos 100 km (ciclo urbano).

Apesar de compacto, este modelo tem um habitáculo generoso, e a bagageira tem uma capacidade de até 1205 litros (com os bancos rebatidos).

Graças às tecnologias de segurança Honda SENSING, o Honda Jazz Crosstar é um dos híbridos mais seguros do segmento, tendo sistemas que permitem ao veículo detetar peões e linhas laterais de faixa de rodagem.

Conta ainda com Sistema de Apoio na Faixa de Rodagem, Cruise Control Adaptativo e Reconhecimento de Sinais de Trânsito.

O Honda ZR-V Hybrid

Já o Honda ZR- V Hybrid está disponível a partir de 360 €/mês, com financiamento de 48 meses, e tem, também, um contrato de manutenção de cinco anos, cinco anos de garantia sem limite de quilómetros e cinco anos de assistência em viagem.

O Honda ZR-V Hybrid é uma opção robusta, mas sofisticada, pensada para que se possa viver todas as emoções de um desportivo, com a confiança e o conforto de um híbrido SUV.

A combinação do motor elétrico com a energia do motor a combustão permite que este SUV tenha um desempenho e dinâmica excecionais e uma autonomia que pode ir até aos 1000 quilómetros (WLTP) sem necessidade de reabastecer.

A tecnologia é um dos pontos fortes deste SUV full hybrid que vem equipado com um ecrã de infoentretenimento de 9” com sistema de navegação e Honda CONNECT com ligação Apple CarPlay e Android Auto.