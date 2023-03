Nintendo pode lançar um novo modelo da Switch ainda este ano, diz rumor

Constantemente são reveladas informações por vias não oficiais e muitas delas acabam por confirmar anúncios e o lançamento de novos produtos. Recentemente, um rumor indicou que a Nintendo poderá lançar um novo modelo da sua consola Switch ainda neste ano de 2023.

Nova Nintendo Switch vai chegar ainda em 2023?

A Nintendo Switch é a mais popular consola a nível global, já tendo vendido milhares de unidades em todo o mundo. Há algumas semanas ficámos a saber que a empresa iria aumentar a produção da consola, ao mesmo tempo que conseguiu bater um novo recorde de vendas ao serem comprados quase mil milhões de jogos.

Depois de alguns rumores sobre a possibilidade de uma versão Pro, em dezembro de 2022 fontes ligadas ao setor indicaram que a empresa japonesa já não estava virada para esse projeto, e queria uma nova consola. E agora, os últimos rumores fortalecem essas informações ao indicarem que a Nintendo poderá lançar uma nova Switch ainda neste ano de 2023.

A informação foi revelada na plataforma 4chan por um leaker que, supostamente, está ligado ao desenvolvimento do jogo Pokémon, sendo o mesmo que adiantou detalhes da DLC de Pokémon Scarlet e Violet antes do lançamento. O leaker referiu que a equipa terciária está a trabalhar num patch de gráficos para os novos modelos da Nintendo Switch que devem chegar durante o inverno de 2023. Embora haja muitas razões para considerarmos a fonte como pouco credível, o canal CentroLeaks revelou na sua conta do Twitter que este é um informador confiável quando se trata do Pokémon e da Nintendo.

Resta aguardar por informações oficiais vindas da própria Nintendo para sabermos se a empresa está ou não a preparar uma nova consola Switch. A ser verdade, espera-se que o novo modelo possa ter tanto ou mais sucesso do que o atual.