Lua terá que ter o seu próprio fuso horário

A exploração lunar está a acontecer e dentro de poucos anos espera-se que os astronautas voltem a pisar o solo da Lua. Estes avanços, segundo as organizações espaciais, exigem que seja criado um fuso horário para o satélite natural da Terra.

Estão já programadas várias missões espaciais com destino à Lua, inclusivamente, há planos para levar pessoas novamente ao satélite da Terra, mas estes desenvolvimentos trazem novos desafios, já que à equação se juntam várias empresas privadas e agências espaciais com objetivos diferentes.

Durante uma reunião no centro de tecnologia ESTEC da Agência Espacial Europeia na Holanda no ano passado, as organizações espaciais falaram sobre a "importância e urgência de definir um tempo de referência lunar comum". Num novo anúncio, o engenheiro do sistema de navegação da ESA, Pietro Giordano, disse que um "esforço internacional conjunto está a ser feito para alcançar isso".

As diferentes organizações espaciais usam atualmente os próprios fusos horários para seus cronómetros a bordo e sistemas de comunicação bidirecional. A ESA refere, no entanto, que isso "não será sustentável" na nova era da exploração lunar.

Missões de diferentes países farão observações conjuntas e podem ter que se comunicar, mesmo que não estejam a trabalhar em conjunto, se estiverem na Lua em simultâneo.

Contudo, segundo os especialistas, definir um tempo lunar não será tarefa simples. A ESA refere que "a navegação precisa exige cronometragem rigorosa", e é por isso que um dos tópicos que o grupo internacional de organizações espaciais terá que discutir é se deve haver uma única organização responsável por manter o fuso horário da Lua.

Além disso, terão que decidir se irão manter o tempo lunar sincronizado com o da Terra ou não, porque os relógios na Lua funcionam mais rápido, com base na posição do satélite. Embora tenham muitos fatores a considerar, tudo o que for criado terá que ser prático para os astronautas que vão orbitar ou mesmo pisar a superfície lunar.

Segundo Bernhard Hufenbach, membro da equipa de gestão do Directorate of Human and Robotic Exploration da ESA