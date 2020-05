Nighthawks: Império da Noite

Vampiros! Trata-se de uma das temáticas mais frequentes no reino da 7ª arte e dos videojogos.

A editora Wadjet Eye Games revelou recentemente, Nighthawks, que é precisamente um RPG sobre vampiros.

Em desenvolvimento pelos estúdios Curiousity Engine, Nighthawks será um RPG que leva o jogador a vestir a pele de um Vampiro recém-transformado.

Há 6 meses o nosso personagem morreu. No entanto, renasceu. Mas, renasceu sob a forma de um vampiro, um predador da noite.

No entanto, o seu segredo foi exposto e a sua existência como vampiro está em risco. Assim, o nosso personagem vê-se obrigado a fugir para a única cidade onde ainda é tolerável viver-se como vampiro e começar de novo. No entanto, cedo descobrimos nas ruas que o que reina é apenas a fome e a suspeita.

Mas, parece que a situação está prestes a mudar. Em todas as novas eras e novos começos, surgem oportunidades e até os refugiados com segredos bem escondidos podem vencer.

Em Nighthawks, o jogador irá gerir um clube noturno e torná-lo como a sua base. Usando da perspicácia, sedução, intimidação e uso cuidado dos seus poderes sobrenaturais, terá de conseguir criar um império na cidade.

Pelo caminho será necessário também lutar. E não só apenas contra os seres humanos mas também contra outros vampiros que não veem com bons olhos o nosso aumento de poder. E para isso será necessário recrutar um exército de outros vampiros que sejam o nosso braço armado.

Nighthawks foi escrito e desenhado por Richard Cobbett (Sunless Sea/Sunless Skies) com a qualidade artística a cargo de Ben Chandler (Unavowed, Technobabylon, the Blackwell Series), e produzido pela editora Wadjet Eye Games.

O jogo teve ainda o apoio de uma campanha Kickstarter na qual mais de 3,900 apoiantes deram o seu apoio.

Está previsto ser lançado para PC (via Steam) no início do próximo ano.