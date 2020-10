Need for Speed: Hot Pursuit Remastered volta a acelerar

A Electronic Arts revelou esta semana a data de lançamento da sua recuperação de um dos sucessos da série Need for Speed, Hot Pursuit.

Esta é uma versão remasterizada para as consolas desta geração, trazendo toda a adrenalina e emoção que Hot Pursuit trouxe quando foi lançado originalmente, em 2010.

Need for Speed: Hot Pursuit encontra-se prestes a chegar, mas desta vez com algumas afinações e melhorias para ser mais bem recebido na Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, quando for lançado a 13 de novembro deste ano.

A Electronic Arts revelou que as melhorias de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered serão em vários aspetos. Graficamente, tanto Seacrest County com as suas estradas agressivas e sinuosas, como os carros exóticos que poderemos conduzir, recebem melhorias gráficas de forma a chegar a estas novas plataformas com um tratamento de beleza à medida.

Através do modo carreira singleplayer, o jogo proporciona ação de ambos os lados da lei, onde os intercetores de polícia apetrechados com armamento tático tentam prender os seus suspeitos, e os corredores de elite podem nivelar o campo de jogo com contra-ataques e manobras defensivas.

hot Pursuit Remastered apresenta ainda uma experiência multiplayer ligada em todos os modos de corrida, nos quais os jogadores podem jogar a sua carreira a solo ou enfrentar amigos para ganharem Bounty e desbloquearem novos carros, armas e equipamento. O jogo incluirá também todo o conteúdo adicional pós-lançamento, como os modos Armed e Dangerous e Lamborghini Untamed, sem descontinuidades, integrados na experiência como nunca antes.

Novas conquistas, cores dos carros, paragens bruscas reduzidas, um modo de fotografia atualizado e múltiplas atualizações da qualidade fazem deste o melhor momento para reacender a perseguição de ambos os lados da lei.

Após o lançamento, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered também haverá a adição de invólucros de carro, o que dará aos jogadores ainda mais opções de personalização.

Autolog

Com Need for Speed: Hot Pursuit Remastered regressa a tecnologia revolucionária do Autolog para ligar jogadores com amigos em competição assíncrona frente-a-frente, oferecendo e recomendando desafios com base nos resultados.

A funcionalidade Autolog também permite aos jogadores comparar e partilhar todas as suas experiências, imagens e desafios com o multiplayer multi-plataforma, dando aos jogadores a oportunidade de competir entre si em qualquer plataforma.

“Need for Speed: Hot Pursuit estava à frente do seu tempo quando foi lançado em 2010, quando construímos um sistema automático de comparação e recomendação de amigos no jogo, antes desse tipo de coisa se tornar uma normalidade no mundo de hoje. Agora, estamos encantados por trazer esse espírito de competição de corridas intemporais de volta a novas plataformas e jogadores onde se possam ligar, comparar e competir independentemente da plataforma em que se encontrem, mesmo em viagem com o Nintendo Switch“, comentou Matt Webster, VP da Criterion Games. “Alimentado por Autolog e alguns dos clássicos e mais desejados supercarros do mundo, isto irá criar a experiência de corrida socialmente mais competitiva“.