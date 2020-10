EUA: Policia exige que a Google identifique quem pesquisa determinados assuntos

O Google é o motor de busca de eleição da esmagadora maioria da população mundial. E sabemos que lá são feitas pesquisas sobre tudo e mais alguma coisa, desde coisas úteis, curiosidades, até conteúdos e conceitos obscenos e ilegais.

De acordo com as informações, a polícia tem pedido à Google dados relativamente à identidade dos internautas que pesquisam sobre determinados termos específicos.

O Google é a plataforma predileta para realizarmos as nossas pesquisas. Mas a verdade é que poderá haver alguns termos dentro da ilegalidade ou não que nos podem deixar em situações complicadas.

No entanto nem sempre as empresas tecnológicas colaboraram com as autoridades, como aconteceu entre a Apple e o FBI no caso do ataque de San Bernardino. Mas uma nova informação poderá mudar a forma como vemos essa relação.

Polícia dos EUA pede à Google dados sobre quem pesquisa certos termos

Segundo o que foi possível determinar através de um documento judicial recentemente arquivado e disponível para consulta pública, a polícia norte-americana tem pedido à Google informações acerca da identidade dos utilizadores que realizaram pesquisas de determinados assuntos no motor de busca.

O documento está relacionado com uma situação que aconteceu no caso de Michael Williams, associado ao cantor R. Kelly que foi acusado de assédio sexual. Supostamente Williams terá provocado um incêndio no carro de uma testemunha do crime de R. Kelly, e a Google ajudou a detetar esse comportamento.

Ou seja, os investigadores do caso enviaram uma procuração à Google a pedir a lista de todas as pessoas que pesquisaram a morada da vítima, horas antes do incêndio no seu carro. E realmente o nome de Michael Williams constava na lista, mas com ele a privacidade e dados de outros internautas foram, assim, expostos.

Após esta divulgação, a polícia teve apenas que cruzar os dados da localização geográfica do smartphones do suspeito do crime.

Este requisito da polícia à Google pode ser inconstitucional

Segundo Albert Fox Cahn, diretor executivo do Projeto de Vigilância de Espionagem Tecnológica (STOP – Surveillance Technology Oversight Project), esta ação da polícia pode ser considerada inconstitucional:

Este ‘mandado de palavra-chave’ vai contra as verificações da Quarta Emenda acerca da vigilância policial. Quando um tribunal autoriza a divulgação de dados de cada pessoa que pesquisou por determinado termo ou endereço específico, é provável que isso seja inconstitucional.

Este caso é comparado aos também polémicos ‘mandados geográficos’, onde é pedida a identidade das pessoas que se encontravam em determinada área geográfica durante um período de tempo específico.

Por sua vez, o diretor departamento de lei e segurança da Google, Richard Salgado, diz que, nestes casos, é sempre exigido um mandado e as entidades são pressionadas para especificar sempre ao máximo o que pretendem, de forma a não serem divulgados dados em grandes quantidades sem necessidade.

Para além disso, Salgado explica ainda que estes pedidos de dados representam menos de 1% do total de mandados e são ainda uma pequena fatia dos pedidos legais gerais sobre dados de utilizadores que atualmente a empresa recebe.

Concorda que a Google forneça dados dos utilizadores às autoridades?