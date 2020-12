NecroCity, um ‘SimCity’ dos Mortos

A PlayWay S.A. revelou recentemente o desenvolvimento de, NecroCity, um ‘SimCity’ bastante diferente daquele a que estamos habituados.

Venham conhecer a cidade de NecroCity.

Os títulos de City Building (construção de cidades) sempre foram um dos nichos de jogos de estratégia mais apreciados. Ao longo dos anos, muitos foram os exemplos lançados deste género que têm fascinado e roubado horas, dias e anos de vida a quem os joga. SimCity, Tropico ou Immortal Cities: Children of the Nile são alguns exemplos.

Tratam-se de jogos de estratégia que leva os jogadores a construirem as melhores cidades possíveis e geri-las de forma a que se tornem bem sucedidas, mediante vários fatores. Conforto para os residentes, oferta de trabalho para os habitantes, beleza, preocupações ambientais, sistemas de transporte, industria, …

NecroCity, em desenvolvimento numa cooperação entre Gameparic (parte integrante da PlayWay S.A.) é precisamente um deste tipo de jogos mas… com uma temática bastante diferente daquela a que estamos habituados.

O jogo apresenta as mecânicas tradicionais de gestão de uma cidade, tanto económica, social como militar, mas, de uma cidade de monstros. Sim, leram bem, NecroCity é um City Building de uma metrópole de Fantasmas, Lobisomens, Mortos e outros seres igualmente diferentes.

Encarnamos o Mayor de NecroCity e como tal temos de gerir a cidade e de a proteger contra ameaças exteriores. Para tal, teremos de criar estradas, edifícios, infraestruturas produtivas e fortificações. Em NecroCity, o inimigo não são os monstros, mas sim, os humanos que querem por todos os meios, eliminar esta cidade de monstros. Cabe-nos a nós, defender a cidade o melhor possível.

Para a sua missão ser bem sucedida, o jogador terá acesso a várias categorias de monstros e outros seres que, com as suas habilidades únicas, terão uma contribuição importante para o sucesso de NecroCity. Teremos ao nosso dispor, Orcs, Lobisomens, Ghouls, Fantasmas, Esqueletos…

O sistema de recolha de recursos será um pouco semelhante ao usado nos jogos do género. Por sua vez, a expansão da nossa cidade faz-se com recurso ao “roubo” de terras aos reinos humanos que fazem fronteira com o nosso e isso leva a… conflitos.

No entanto, para que a cidade funcione bem e que consiga crescer e evoluir, a satisfação dos seus habitantes é um dos pontos fundamentais do jogo. Uma das curiosidades do jogo é a de saber como se poderá satisfazer essas necessidades, tendo em atenção os seres tão diferentes que coexistem em NecroCity.

NecroCity será lançado no próximo ano para PC.