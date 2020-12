Parted Magic 2020_12_25: Particionar o disco nunca foi tão fácil…

Tem medo de mexer ou criar partições? Isso era há uns anos, até porque hoje há ferramentas para tudo e mais alguma coisa. A ferramenta mais popular para este tipo de operação chama-se Parted Magic.

Conheçam as novidades da nova versão do Parted Magic que foi lançada no dia de Natal.

O Parted Magic é uma pequena distribuição Linux que permite as mais diversas operações sobre partições como, por exemplo, criar, mover ou redimensionar.

Atualmente esta distribuição suporta os mais diversos sistemas de ficheiros, dos quais se destacam ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, jfs, linux-swap, ntfs, reiserfs, reiser4, ou xfs.

O Parted Magic possui uma interface bastante simples e bem organizada que simplifica todo o processo. Mas há outras características interessantes desta ferramenta das quais se destacam:

Formatação de discos internos ou externos

Mover, copiar, criar, apagar expandir ou diminuir partições de discos rígidos Full backup (clone) do disco

Permite verificar se o disco possui sectores danificados

Benchmarks

Não necessita de qualquer instalação, uma vez que pode ser criado um live CD/PenUSB

Principais novidades do Parted Magic 2020_12_25

Esta nova versão inclui um vasto lote de atualizações de aplicações. No entanto, o maior destaque vai para a integração do ambiente gráfico de trabalho XFCE 4.14. De acordo com os responsáveis por esta distribuição, esta nova versão é muito mais estável que a anterior e oferece uma melhor performance. A última versão do PXE foi descontinuada pelo que se aconselha o uso desta distribuição através do novo método – ver aqui. Podem saber todas as novidades aqui.

Dentro da distribuição podemos encontrar ainda ferramentas como o Partition Image, TestDisk, fdisk, sfdisk, dd, e ddrescue.

Se precisa de fazer umas operações ao nível das partições experimentem o Parted Magic. Além de ser bastante intuitiva, é também uma ferramenta barata. Este é mais um exemplo de como as distribuições Linux podem “ajudar” outros sistemas.

De sublinhar que esta distribuição permite que o utilizador possa facilmente particionar o disco, colocar, apagar e até fazer benchmarking. Esta ferramenta não é gratuita, no site oficial o valor é de $11.

