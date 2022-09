NBA 2K23 revela como vai ser o “novo” MyTeam

Tal como aqui ou aqui indicámos, NBA 2K da 2K Games prepara-se para uma nova época com NBA 2K23.

A 2K Games promete um jogo ainda mais ambicioso que os restantes e recentemente foi anunciado o "novo" MyTeam e respetivas novidades.

NBA 2K tem-se tornado ao longo dos anos, na melhor e mais completa experiência virtual daquilo que é considerado por muitos, como sendo a melhor competição de basquetebol do Mundo, a NBA.

Os jogos da série têm-se caracterizado, ao longo dos anos por uma crescente preocupação em representar da melhor e mais espetacular forma, tudo aquilo que rodeia um jogo da NBA.

O jogo tem insistido em melhorar constantemente as virtualizações dos jogadores das equipas da NBA, incluindo os seus movimentos e estilos próprios, a representação dos vários recintos de jogo, a forma como nos são entregues os comentários de cada jogo ou mesmo a forma extremamente televisiva como cada desafio é apresentado. Se a NBA é um show, a série NBA 2K tem conseguido representar da melhor forma esse mesmo show.

Tal como aqui ou aqui temos vindo a acompanhar, NBA 2K23 encontra-se em desenvolvimento e promete muitas e boas surpresas.

Muitas das novidades podem ser vistas aqui ou aqui, incluindo as recentemente anunciadas sobre o modo MyTeam (o equiparável ao FUT de FIFA).

Modos de Jogo:

Pela primeira vez na história de NBA 2K, NBA 2K23 vai permitir aos jogadores criar parcerias com os seus amigos para jogarem de forma cooperativa em Triple Threat Online: Co-Op (não disponível para Nintendo Switch).

Por outro lado, em Unlimited, os jogadores podem agora tornar-se Prestige ao chegar ao patamar de cima. Os Leaderboards estão, portanto, de regresso ao Unlimited.

Uma novidade recentemente apresentada e que será algo semelhante ao que se passou com FUT, corresponde à eliminação das cartas de contratos. A partir de agora deixam de haver as eternas preocupações com o numero de jogos que cada jogador pode fazer e deixa de haver a necessidade de gastar VCs na aquisição dessas mesmas cartas de contratos.

Tal como podem ver nos links que mais abaixo indicamos, foram feitas várias melhorias na jogabilidade e uma das mais interessantes, prende-se com o uso do Pro Stick, que também recebeu algumas afinações. Por exemplo, quando nos dirigimos para o cesto a pressionar o botão de Sprint e antecipamos um afundanço, eis o novo mapeamento do Pro Stick:

UP = Two-Hand

RIGHT = Strong Hand

LEFT = Weak Hand

DOWN = Rim Hang

UP-UP = Flashy Two-Hand

DOWN-UP = Flashy One-Hand

UP-DOWN = Normal Skill Dunk with meter

DOWN-DOWN = Rim Hang Skill Dunk with meter

Outra novidade são os Adrenaline Boosts, que será implementada em NBA 2K23 com o objetivo de evitar over-dribbling. Existem 3 boosts disponíveis por jogador e por posse, que passam a estar visíveis por debaixo da barra de Stamina do jogador.

Esses boosts são consumidos cada vez que procedemos a uma habilidade ou movimento mais extremo (por exemplo drible especial). Quando os 3 boosts estiverem consumidos na totalidade, o jogador com a posse da bola, irá perder aceleração e velocidade enquanto tiver a posse da bola.

Desta forma, é agora mais importante saber quando usar as combos de drible, pois os boosts não irão durar muito tempo e assim os jogadores que se habituaram a driblar para a frente e para trás, irão ter de se readaptar ao jogo.

Muitas mais novidades estão previstas para NBA 2K23, tal como podem ver aqui ou aqui o que irá certamente fazer com que o jogo se torne no melhor simulador de NBA do mercado.