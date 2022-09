Na procura duma Arte antiga com The Last Alchemist

Os estúdios Vile Monarch revelaram recentemente a sua próxima aventura, The Last Alchemist.

Com o misticismo da Alquimia como pano de fundo, o jogo insiste na busca ardente da ciência num mundo repleto de superstição. Venham conhecer melhor, The Last Alchemist.

The Last Alchemist encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Vile Monarch e será distribuído por Marvelous Europe, sendo uma colorida aventura sobre a eterna busca dos segredos da Alquimia.

The Last Alchemist é um jogo de gestão que decorre num universo fantasioso apelando aos jogadores com espíritos mais curiosos e que gostem de fazer experiencias divertidas.

O jogador parte para esta aventura com o controlo de um empolgado e inexperiente aprendiz de mago. Trata-se de um jovem que tanto tem de empolgado como de curioso fazendo dele um personagem com forte inclinação para experimentações e testes.

O jogo passa-se num mundo que despreza e ignora a Alquimia, e o nosso jovem aprendiz vai ter de se tornar num mestre nessa arte mística de transformação e transmutação de elementos.

Assumindo o manto de seu falecido mentor, o nosso jovem mago herda o antigo observatório onde o seu professor fazia todo o tipo de experimentações e análises. O laboratório encontra-se repleto de todo o tipo de maravilhas, mecanismos e de conhecimento. Um verdadeiro Paraíso para um jovem aprendiz.

No decorrer desta verdadeira corrida pelo conhecimento, o jogador vai testar, transmutar metais, transformar objetos, fazer experiências... como um verdadeiro Alquimista.

Terá de proceder à extração das essências de objetos e outras substâncias que vai recolhendo e que, através da sua fusão, permitirá a resolução de puzzles alquimistas e obter as chamadas Properties (Propriedades dos elementos) que nos permitem avançar na carreira de Alquimia.

Existem mais de 200 Properties para descobrir, cada qual com o seu efeito que tanto pode ser surpreendentemente fabuloso, como... estrondosamente bombástico. Por exemplo, tanto nos podem fazer correr mais depressa, saltar mais alto ou curar doenças como explodir com o laboratório.

Como não poderia deixar de ser, The Last Alchemist incentiva o jogador a criar todo o tipo de experiências. Se quisermos podemos criar plantas carnívoras no nosso laboratório. No entanto, convém ter cuidado para que elas não "gostem" demasiado do nosso aprendiz. Podemos combinar ingredientes variados para ver o que acontece...

O jogo vai-nos permitir ainda, explorar o mundo exterior sendo nesses momentos que recolhemos os ingredientes que as nossas experiências. Pedras preciosas, plantas mágicas, animais fantásticos e outros segredos esperam pelo jogador à medida que vai descobrindo todo este novo mundo.

Em The Last Alchemist vamos poder interagir com os habitantes locais Agari, que são uns estranhos seres parecidos a cogumelos. No entanto, os Agari, têm um segredo esquecido no seu passado e que, com o decorrer do jogo, não tardaremos a descobrir.

À medida que avançamos na nossa carreira de Alquimista, vamos ganhando conhecimento e o jogo terá uma Encyclopedia que irá servir de guia em relação ao que já descobrimos e ao que falta ainda experimentar.

The Last Alchemist será lançado em 2023, com direito a Early Access (Acesso Antecipado) para PC (via Steam).