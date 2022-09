A Apple tem dado ao iOS muitas funcionalidades para avaliar os dispositivos que se ligam ao iPhone. Com esta caraterística consegue detetar e alertar os utilizadores para situações anormais e que podem ir contra o que estes pretendem.

Com o iOS 16 prestes a chegar, conheceu-se agora mais uma das suas novidades. Este novo sistema operativo da Apple vai ser capaz de detetar versões falsas dos AirPods e assim alertar os utilizadores que os ligarem ao iPhone.

A Apple tem estado a dotar o iOS de algumas funcionalidades de avaliação de hardware. Este sistema é já capaz de detetar ecrãs e sensores de impressões digitais que não são fabricados pela Apple e alertar os utilizadores nessas situações, indo até ao ponto de não permitir que estes funcionem.

Com a RC do iOS 16 lançada, foi possível detetar uma nova funcionalidade neste sistema que será útil para ajudar muitos utilizadores. Do que foi revelado, este vai passar a conseguir detetar versões não oficiais do AirPods e de outros phones da Apple.

Estes auriculares não puderam ser verificados como AirPods genuínos e podem não se comportar conforme o esperado.

Ao fazer o emparelhamento entre estes phones e o iPhone, o iOS vai detetar este cenário anormal e mostrar a mensagem que apresentamos acima. Além desta notificação, estará disponível mais informação sobre como detetar os AirPods falsos e outros dados importantes para o utilizador.

Na mesma notificação será também possível aceder a um link que vai conter informação adicional sobre este processo e as causas para que tenha acontecido, que irá estar alojada num site da Apple. O utilizador poderá interromper a associação ou terminar a ligação dos AirPods.

Naturalmente que este cenário só deverá acontecer com os phones que se pretendam fazer passar pelos AirPods ou outros modelos da Apple. O iOS 16 irá funcionar de forma normal com todos os restantes phones de outros fabricantes, tal como deverá acontecer de forma normal.

Esta é uma excelente novidade do iOS 16 para ajudar os utilizadores do iPhone. Muitos compram cópias baratas dos AirPods, que estão longe de oferecer o que os originais, da Apple, dão aos utilizadores.