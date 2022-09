O Facebook está constantemente sob escrutínio devido a questões relacionadas com a privacidade dos utilizadores. Agora, por esta mesma razão, parece que o botão que permite o login através da rede social está a desparecer de alguns websites.

A alternativa não está extinta, mas já não tem a força que tinha antes.

De acordo com a NBC News, até há um mês, os clientes que assim o quisessem podiam entrar no sistema da Dell utilizando as credenciais do Facebook, por forma a evitar a criação de um novo nome de utilizador e password. Prática comum, há uma variedade alargada de marcas a permitir esta ação com o objetivo de permitir que não se criem novas contas.

Ora, na Dell, essa opção já não está disponível e, conforme adiantou a mesma fonte, noutras marcas também não: Best Buy, Ford Motor, Pottery Barn, Nike, Patagonia, Match e Twitch. Este desaparecimento da possibilidade de login poderá ser um sinal da diminuição da influência do Facebook na Internet.

Acabámos realmente de verificar quantas pessoas estavam a optar por utilizar a sua identidade nos meios de comunicação social para se inscreverem, e isso apenas mudou com o tempo. Uma coisa que vemos em toda a indústria é cada vez mais riscos de segurança ou aquisições de conta, quer se trate do Instagram ou do Facebook ou do que quer que seja, e penso apenas que estamos a observar pessoas a tomar a decisão de isolar essa conta de meios de comunicação social versus ter outras ligações com ela.

Disse Jen Felch, Chief Digital Officer e CIO da Dell, explicando que as pessoas deixaram de utilizar o login nas redes sociais por questões de segurança e privacidade relativamente à partilha de dados.

Segundo a NBC News, os representantes da Ford, Patagonia e Twitch recusaram-se a comentar o motivo pelo qual removeram o botão do Facebook, ao passo que a Best Buy, Pottery Barn, Nike e Match não responderam aos pedidos de comentários.

Esta disponibilização do botão do Facebook e de outras redes sociais nos websites deveria ser um método que agradaria a todos os intervenientes da ação. No entanto, e conforme sublinhou a Sony, os websites estão a reconhecer menos valor na relação, porque os consumidores têm vindo a perder confiança nas redes sociais.

[O Facebook] é um espaço realmente pessoal onde as pessoas partilham os seus aniversários e fotografias de família. As pessoas começaram a sentir que se trata de uma violação do seu espaço pessoal.

Explicou a Sony.

Embora as redes sociais estejam com alguns problemas neste sentido, a Dell ressalvou que ainda permite o login com o Google, uma vez que é “o único que tem volume suficiente”. Ainda assim, o login com o Facebook não desapareceu. Afinal, há ainda uma larga quantidade de websites que o permite, desde retalhistas, até meios de comunicação social, passando pelos criadores de jogos para smartphone.

