My Hero Academia: All’S Justice com data marcada na Nintendo Switch 2

A Bandai Namco anunciou recentemente que My Hero Academia: All'S Justice, o videojogo de ação baseado na série de anime extraordinariamente popular a nível mundial, vai chegar em breve à Nintendo Switch 2. Venham saber quando...

O mais recente capitulo da série My Hero Academia, My Hero Academia: All'S Justice já tem data de lançamento marcada para a Nintendo Switch 2 e esse dia corresponde ao próximo 4 de setembro de 2026.

My Hero Academia: All'S Justice leva os jogadores para o clímax da "Guerra Final" da série, oferecendo intensas experiências de combate inspiradas na obra original. Os jogadores poderão libertar habilidades poderosas ao dominar as individualidades (Quirks) únicas de heróis e vilões em batalhas impactantes e fiéis ao anime. A versão para Nintendo Switch 2 introduz funcionalidades exclusivas, incluindo batalhas online através do "GameShare" com "GameChat", permitindo aos jogadores desfrutar facilmente de partidas com amigos e família.

Além disso, esta versão contará com um novo modo "Minijogo", que inclui uma coleção de atividades divertidas e desafiantes protagonizadas pelos alunos da Turma 1-A. Ao aplicar a atualização gratuita disponibilizada juntamente com a versão para Nintendo Switch 2, o novo modo ficará disponível. Este inclui minijogos desenvolvidos por Mei Hatsume como testes de habilidades em ambiente virtual e apresenta ainda uma colaboração especial com o icónico PAC-MAN. Os jogadores poderão testar as suas capacidades em vários desafios e tentar alcançar as melhores pontuações.

My Hero Academia: All'S Justice estará disponível para Nintendo Switch 2 nas edições Standard, Deluxe e Ultimate. A versão física contará com uma arte exclusiva no interior da capa, ilustrada pelo estúdio bones film, destacando Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki.

As reservas para a versão Nintendo Switch 2 já estão disponíveis, oferecendo desbloqueio antecipado das personagens jogáveis "Izuku Midoriya Rising" e "All For One Chaos", bem como 30.000 Hero Coins, a moeda do videojogo utilizada para itens de personalização e minijogos.

My Hero Academia: All'S Justice já se encontra também disponível na PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam.