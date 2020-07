Mortal Kombat 11 recebe novas skins

Mortal Kombat 11, o fantástico jogo de combate da NetherRealm Studios, cuja expansão AfterMath tivemos oportunidade de experimentar aqui, vai receber conteúdos em breve.

Venham conhecer as novidades aqui.

Mortal Kombat 11, considerado por muitos como sendo o melhor jogo de luta atual, vai receber em breve novos conteúdos estéticos.

O jogo, que conforme podem ver aqui, apresenta um grafismo visualmente exuberante, vai receber 3 packs de skins no decorrer do verão.

Summer Heat Skin Pack

O primeiro desses pacotes de skins, já foi revelado e ficará disponível para quem adquiriu a expansão Mortal Kombat 11: Aftermath.

O Summer Heat Skin Pack chega a 6 de agosto e traz skins alusivas ao verão para Kitana, Baraka e Erron Black.

Depois do Summer Heat Skin Pack, é a vez de chegarem mais dois packs de skins. Primeiro, o Klassic Femme Fatale Skin Pack, disponível a partir de 25 de agosto, e do All Hallows’ Eve Skin Pack, que chegará a 8 de outubro.