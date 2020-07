Dados do Cartão de Crédito mais seguros no Chrome com confirmação biométrica

A segurança dos nossos dados é de extrema importância e as várias empresas tentam mostrar que se preocupam com ela. Assim, com frequência, vão surgindo novidades neste campo e a Google prepara-se para mais uma atualização nesta temática aplicada ao seu Chrome.

O Google Chrome irá receber confirmação biométrica com o preenchimento automático de alguns dados.

A Google prepara-se para atualizar o seu Google Chrome com uma novidade que pretende trazer mais segurança aos utilizadores. É assim esperado que o preenchimento automático dos dados do cartão de crédito passe a ganhar uma camada de proteção extra.

O anúncio foi feito pela Google no seu Blog Chromium, onde explica que o navegador passará a recorrer da autenticação biométrica, nomeadamente impressão digital, para preencher automaticamente alguns dados dos formulários.

Dados do Cartão de Crédito mais seguros no Chrome

Em concreto, poderá preencher, o código de verificação do cartão de crédito – CVC -, através do Chromesem necessitar de introduzir os dígitos. Colocando, portanto, apenas o dedo no sensor de impressões digitais.

Para tal funcionar, terá então que introduzir o CVC do cartão de crédito uma primeira vez no sistema do Chrome, mas depois, basta usar a impressão digital. Há, no entanto, que considerar que esta forma de preenchimento não é obrigatória, o utilizador poderá continuar a introduzir os dados manualmente.

O Chrome recorre ao padrão W3C do WebAuthn, para registar os dados de forma segura. Para as versões Windows e Mac, tal opção já está disponível, e para Android chegará entretanto. Este é o mesmo padrão já utilizado para a acesso a algumas contas, sem necessidade de introduzir passwords.

O roubo dos dados dos cartões de crédito, quando associados ao CVC, poderão colocar em perigo os utilizadores que, facilmente podem ver as suas contas roubadas. Desta forma a Google pretende servir como um escudo extra, principalmente numa altura em que as compras online aumentam a cada dia.

Irá confiar neste sistema para gravar os dados do seu cartão de crédito?