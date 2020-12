Monster Hunter Rise a caminho da Nintendo Switch

Encontra-se em desenvolvimento pela Capcom, o próximo título da série Monster Hunter. Refiro-me a Monster Hunter Rise que deverá chegar ainda no primeiro trimestre às Nintendo Switch.

Rise, traz bastantes novidades à série, incluindo uma nova dose de monstros novos a combater.

A Nintendo Switch prepara-se para receber o novo título da série de RPGs de ação Monster Hunter. Trata-se de Monster Hunter Rise e vai trazer novos monstros, para derrotar.

A ação do jogo decorre na Kamura Village, um lugarejo de inspiração ninja e que será um ponto central na nossa história. Em Kamura, além da existência de diversas instalações de venda e melhorias, também existem vários personagens interessantes e que poderão vir a ser úteis no decorrer do jogo.

Meio século após a devastação provocada pela última calamidade, Kamura volta a estar ameaçada e os caçadores (Hunters) veem-se a braços com a missão de eliminar o novo monstro que ameaça espalhar mais uma vez o caos pelo território. É altura de pegar nas armas e lutar.

Com 14 tipos de armas distintos à espera de serem usados, o jogador poderá contar ainda com um renovado sistema de inteligência artificial que os monstros terão, e que fazem de cada um, um adversário completamente diferente do anterior.

Recorrendo a um inseto especial denominado Wirebug, os caçadores poderão impulsionar-se para qualquer direção, tornando possível escalar rochedos e outras estruturas elevadas. Todas as áreas de combate dentro de cada missão estão ligadas, permitindo a exploração da vasta paisagem vertical sem tempo de carregamento.

Mas, o jogo não é só de luta, apresentando um mundo rico e vibrante, que se encontra repleto de ecossistemas diversificados e repletos de detalhe para explorar. A Floresta Inundada (Flooded Forest) ou as Ruínas do Templo (Shrine Ruins) são bons exemplos.

Em Monster Hunter Rise o jogador poderá ainda usar o Wirebug como arma e auxiliar nas batalhas. Por outro lado, poderemos contar com o nosso Buddy Palamute para nos transportar por este mundo perigoso e repleto de monstros.

É também em Kamura que encontramos os Cohoots, uma ave que nos acompanha e que permite saber a direção onde se encontram os monstros.

Monster Hunter Rise, terá ainda suporte para até 4 jogadores.

Entretanto, já se sabe que, no mês de janeiro de 2021, a demo de Monster Hunter Rise, ficará disponível para todos os que quiserem experimentar o jogo antes do seu lançamento a 26 de março de 2021.