Microsoft adquire ZeniMax Media em forte jogada estratégica

Foi revelada recentemente a aquisição da distribuidora de videojogos, ZeniMax Media pela Microsoft, naquilo que pode ser considerado como um forte ataque da gigante americana no ramo dos videojogos.

Isto porque a ZeniMax Media é a distribuidora de vários jogos extremamente bem sucedidos.

Esta é uma notícia bastante importante e que se encontra intimamente relacionada com a estratégia da Microsoft para os tempos que se aproximam.

Entre as equipas de desenvolvimento representadas pela ZeniMax e cujos jogos são por ela distribuídos, encontram-se as sobejamente conhecidas Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios, Machine Games e ZeniMax Online Studios.

Se tivermos em atenção que, estes estúdios desenvolveram ao longo dos anos jogos como, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein 3D, DOOM, QUAKE, Dishonored, Dishonored 2 ou Wolfenstein: The New Order.

É uma lista extensa de bons jogos o que representa qualidade mais que confirmada desses estúdios.

O que isto quer dizer é que com esta aquisição, na teoria a Microsoft passa a ter posse de uma carteira de distribuição de jogos com muita qualidade, mas, acima de tudo, de jogos futuros que possam vir a ser desenvolvidos.

Dentro dos termos do acordo, a Microsoft vai adquirir a ZeniMax Media por $7.5 mil milhões em dinheiro.

Mais de 3 biliões de pessoas jogam videojogos seja por divertimento, seja por competição, seja por um escape da realidade do dia a dia, ou seja apenas para se interligarem com outros jogadores.

O fenómeno global dos videojogos tornou-o no meio de entretenimento de crescimento mais acelerado, no Mundo – uma indústria que regista mais de $200 mil milhões em lucro anual, em 2021.

Não podemos ainda esquecer que o lançamento da Xbox Series X encontra-se ao virar da esquina e a Microsoft tem vindo a revelar uma grande urgência em apresentar exclusivos de valor acrescentado e criar parcerias de valor acrescentado.

Os jogos são o principal mecanismo de crescimento da área dos videojogos, capazes de alimentar novos serviços de cloud-gaming como o Xbox Game Pass, que alcançou uma nova marca de mais de 15 milhões de subscritores.

“Esta é uma época fantástica para se ser fã de Xbox. Ao longo dos últimos 10 anos, revelámos duas consolas uma das quais já se pode pré-reservar), lançámos o serviço Cloud no Xbox Game Pass Ultimate e agora estamos a fazer outro grande investimento numa área critica na nossa estratégia: os jogos.” revelou Phil Spencer que ainda acrescentou “Várias gerações de jogadores têm vindo a jogar os variados jogos do portfolio da Bethesda e continuarão certamente a fazê-lo, mas agora fazendo parte da Xbox.”

Com a inclusão da Bethesda, a Microsoft irá crescer de 15 para 23 equipas de estúdios criativos, adicionando os jogos mais icónicos da Bethesda ao Xbox Game Pass. Isto inclui a intenção da Microsoft em trazer também, todos os jogos futuros da Bethesda para o Xbox Game Pass no mesmo dia em que são lançados para Xbox ou PC.