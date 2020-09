HTC volta ao ataque e regista patente de smartphone dobrável

A HTC foi em tempos uma das marcas mais populares de dispositivos móveis. Uma das últimas novidades da empresa de Taiwan foi o lançamento do seu modelo Wildfire R70 com Android 9 e Micro-USB.

No entanto as últimas notícias dão conta que a marca registou uma patente de um smartphone dobrável. Esta novidade poderá indicar que estará pronta a renascer e a atacar este segmento do mercado.

Apesar de estar atualmente um pouco esquecida, a HTC poderá estar a preparar-se para voltar a ter destaque no mercado dos smartphones. Neste sentido, a marca voltou a contar com um departamento de smartphones rentáveis até ao ano de 2025, contando com dois novos equipamentos lançados no primeiro semestre de 2020.

Mas a marca de Taiwan não estará apenas a pensar em mais um dispositivo móvel. Poderá, sim, iniciar-se no segmento mais premium que atualmente existe: os dobráveis.

HTC regista patente de smartphone dobrável

Assim, a empresa registou recentemente a patente de um telefone dobrável que se assemelha um pouco aos já conhecidos, como por exemplo o Mate X da Huawei e o Razr da Motorola.

Os documentos da patente foram enviados no final de dezembro de 2019, mas só em agosto deste ano foi publicada na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO).

Segundo a descrição, trata-se de um equipamento com ecrã dobrável, em formato de smartphones ou tablet, e a dobradiça permite a utilização tanto com o dispositivo aberto como apenas pela metade.

Através das patentes, a equipa da LetsGoDigital, conhecida por as ilustrar, criou e divulgou várias imagens para que tenhamos uma perceção mais nítida do objetivo da HTC.

Apesar de ainda ter um aspeto de protótipo, já se consegue vislumbrar algo concreto. O smartphone dobra para o exterior, mantendo o ecrã sempre visível.

Esteticamente a patente deste telefone dobrável da HTC não tem assim grande interesse, comparativamente a outros já existentes no mercado.

Mas como se trata apenas de uma patente, as ilustrações apenas se baseiam nos dados existentes na mesma.

Até ao momento não há mais dados oficiais nem nenhuma previsão de lançamento deste dobrável. Resta-nos aguardar que a marca divulgue mais informações. Ou, tal como já vem sendo hábito, que algum leak nos mostre como será o equipamento, antes da apresentação oficial.