Memoriapolis, um City Builder baseado na História

Memoriapolis é um City Builder desenvolvido pelos estúdios indie 5PM Studio que baseia a sua jogabilidade num grande rigor histórico. Venham saber um pouco mais.

Os estúdios independentes 5PM Studio encontram-se a ultimar o lançamento do seu jogo, Memoriapolis. Trata-se de um jogo de construção de cidades, vulgarmente conhecidos por City Builder e que apresenta como principal cabeça de cartaz, um forte rigor histórico.

O jogo convida o jogador a construir uma cidade ao longo de mais de 2.500 anos de história, desde a Antiguidade ao Iluminismo. A escolha da linha principal da sua cultura, a gestão de recursos, o aparecimento de eventos históricos, a criação de "Maravilhas" são aspetos que os jogadores irão encontrar em Memoriapolis!

Neste jogo de estratégia inovador, os jogadores terão de dominar o delicado equilíbrio entre planeamento urbano, a prosperidade económica e perspicácia política. Terá ainda de adotar decisões cruciais que vão moldar o destino da sua civilização enquanto participa em alguns dos momentos mais marcantes da história.

O titulo será lançado para PC no próximo dia 30 de abril e recebeu já vários trailers que ilustram aquilo que os jogadores podem vir a encontrar no jogo, quando for lançado.

Memoriapolis é um jogo de estratégia de criação de cidades, com foco na memória da recriação histórica e na evolução social realista e baseada naquilo que conhecemos do nosso passado, enquanto sociedade.

Memoriapolis apresenta uma jogabilidade inovadora que compreende, entre outros aspetos, a geração orgânica de estradas e um mundo imersivo e dinâmico! Os jogadores criam e gerem as suas cidades através de diferentes eras históricas, cada uma apresentando estilos arquitetônicos, avanços tecnológicos e dilemas sociais únicos.

Ao longo da evolução da nossa cidade, com o decorrer das diferentes épocas, Memoriapolis vai apresentar de forma dinâmica uma transformação visual, revelando ao jogador a evolução dos diferentes estilos arquitetônicos associados.

Ao longo do jogo, serão cada vez mais as facções que se vão instalando na nossa cidade. Com o aumento de diferentes facções na metrópole, surgem necessidades e desafios novos com os quais o jogador terá de lidar. Muitas dessas fações querem tomar o poder e dessa forma, a gestão da cidade terá de ser feita com cuidado e capacidade negocial. Será necessário negociar com cuidado e controlar a implantação dessas fações na cidade para garantir a sobrevivência da nossa dinastia.

O próximo trailer, o mais recente, mostra uma cidade evoluindo por todas as quatro eras, durante as quais os jogadores não terão apenas de enfrentar os desafios de cada época, como também tentará manter a sua dinastia no poder durante toda a duração do jogo.

Memoriapolis será lançado para PC no próximo dia 30 de abril.