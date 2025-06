O final do mundo como conhecemos em The Apocalypse

O estúdio independente APOCA prepara-se para lançar The Apocalypse, um shooter passado num mundo pós apocalíptico no qual o foco é sobreviver... a qualquer custo. Venham conhecer mais.

Existem inúmeros exemplos de jogos que decorrem em ambientes pós apocalípticos. Guerras, pandemias, invasões alienigenas,... são vários os cenários que já destruíram a sociedade como a conhecemos em videojogos.

Em breve os estúdios indie APOCA irão lançar mais um. Trata-se de The Apocalypse, o seu próximo jogo que é um shooter survival. Com gráficos estilizados e repletos de algumnexotismo, The Apocalypse pode perfeitamente vir-se a revelar como uma boa surpresa.

Em The Apocalypse, o jogador terá mesmo de fazer pela sua vida e zelar pela sua sobrevivência. Para tal tem de conseguir garantir abrigo, alimentação e, claro está, segurança.

Os jogadores assumem o papel de um sobrevivente solitário de um apocalipse, vagueando pela imensidão de um mundo desolado e destruído. A ação decorre num ambiente completamente aberto à exploração, e encontra-se repleto de postos militares abandonados, ruínas, acampamentos hostis e zonas infestadas por seres mutantes.

Os jogadores terão de explorar cada canto deste mundo na procura pelos escassos recursos que existem, de forma a poder construir abrigos, criar armas, e defender-se contra as hordas de zumbis que infestam a terra, assim como as várias facções inimigas que vagueiam pela terra.

Existe ainda um claro ambiente de mistério em redor do que aconteceu e da forma como a civilização ruiu, sendo que no decorrer da aventura, os jogadores vão juntando peças sobre o mistério e tentando desvendar a verdade.

Num planeta instável pelos eventos ocorridos, o jogo apresenta um sistema dinâmico de clima, com mudanças climáticas abruptas que podem destruir por completo tudo aquilo que o jogador construiu.

O combate constitui parte fulcral de The Apocalypse e existem várias armas à disposição dos jogadores. Cada arma apresenta uma função tática distinta das demais, cabendo aos jogadores a decisão de quais e como as usar. Desde martelos de combate corpo a corpo até explosivos improvisados à distância, os jogadores podem construir inúmeros tipos de armas.

Também o uso do terreno é de crucial importância para o desfecho dos combates, podendos os jogadores usar a elevação do terreno, barris explosivos e posicionamentos inteligentes para adquirir vantagem.

Contrariamente ao que é mais normal noutros títulos de sobrevivência, The Apocalypse foca a sua jogabilidade em sistemas simplificados e numa grande profundidade tática.

O jogo apresentará três modos distintos:

Moo Solo: o jogador vai explorar este mundo e reconstruir tudo ao seu próprio ritmo, descobrindo as verdades ocultas

Modo Online Co-op: vários amigos podem-se juntar para partilhar recursos, construir alianças e sobreviver juntos

Creative Sandbox: modo livre sem a pressão dos anteriores.

The Apocalypse será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento.