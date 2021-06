Liquid Enigma coopera com Riot Games para Valorant

A Riot Games continua a apostar em Valorant, e a maior prova disso mesmo, correspondeu à primeira etapa do Valorant Circuito de Elite (VCE), o primeiro circuito oficial de Valorant da Riot Games em Portugal.

Entretanto, foi revelado que um português esteve presente no Episódio 3 do Valorant.

Valorant está bem de saúde e recomenda-se! Pelo menos é isso que a Riot Games pretende deixar bem claro com as sucessivas notícias e eventos revelados em redor do seu Shooter competitivo.

Por exemplo, durante o passado fim-de-semana, a equipa do Azerbeijão, GMT Esports, venceu a primeira etapa do Valorant Circuito de Elite (VCE), o primeiro circuito oficial de Valorant em território nacional.

A equipa do Azerbaijão venceu por dois mapas a zero à equipa One Breath Gaming, da Rússia, na final da primeira etapa do circuito português.

Parabéns à equipa GMT Esports

No entanto, e tal como apresentado no título deste artigo, as cores nacionais marcam ainda presença num outro aspeto de Valorant.

Com efeito, a Riot Games lançou no início da semana, um vídeo que sintetiza todas as novidades do Episódio 3 Reflection, naquele que marca o início também da nova season competitiva.

Este vídeo conta com a colaboração de múltiplos artistas de todo o mundo, onde destacamos o artista português Enigma, da organização de eSports Team Liquid.

“O Episódio 3 marca 1 ano de aniversário do jogo. Ao longo deste último ano, tivemos a sorte de ver múltiplos jogadores e criadores a juntarem-se à nossa comunidade. Por causa disto, decidimos que faria sentido colocar os nossos criadores no centro do início do novo episódio. Nós achamos que a nossa comunidade de criadores é uma das melhores e isso vê-se no vídeo que criaram em conjunto” confessa Tone Hoeft, Senior Brand Manager de Valorant.

Já Trevor Thernes, Video Producer, entra mais a fundo na escolha de Enigma, “A equipa sempre foi fã do trabalho do Enigma, até mesmo antes do Valorant. Porém, foi definitivamente o trabalho dele com o anúncio dos Team Liquid para o Valorant que o colocou no radar das pessoas que trabalham na Riot.”

Liquid Enigma, por sua vez “Senti-me mais que honrado em ser selecionado para colaborar neste vídeo, sempre foi um sonho trabalhar para uma empresa como a Riot Games. No entanto, estava nervoso porque é a Riot! Contudo, o pessoal da Riot foi super simpático e solidário. Eles receberam-me na equipa como se fosse um deles, orientaram-me, guiaram-me e, acima de tudo, deram-me liberdade criativa durante o projeto. Eles fizeram de mim um melhor criativo, admirei imenso o nível de profissionalismo que eles têm.”